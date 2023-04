L’université n’est pas pour tout le monde!

Ça fait des années qu’on dit que le salut des Québécois passe par l’éducation supérieure.

« Tout le monde devrait aller à l’université ! Vite ! À l’UQAM, chers amis ! À l’Université Laval ! À l’UdeM ! À l’UQTR ! Le Québec sera rempli de doctorants ou ne sera pas ! »

Mais on ne s’est jamais posé la question à 100 000 $...

Et si l’éducation supérieure n’était pas faite pour tout le monde ?

S’il y avait des gens qui n’étaient pas faits pour aller à l’université ?

Si, à force de prier à l’autel de la démocratisation des études supérieures, on avait fini par sacrifier la qualité à la quantité ?

BAISSER LA BARRE

Car soyons sérieux, les amis : l’université est censée représenter la crème de la crème, pas la ferme laitière au grand complet...

Pour aller à l’université, tu dois accepter de travailler fort.

De te dépasser.

De suer.

L’université, ce n’est pas une partie de ballon-chasseur à la récré, ce sont les Jeux olympiques de l’éducation !

Tu n’es pas prêt à bûcher, à transpirer, à bosser et à en baver ? Reste chez toi !

Après tout, il n’y a pas de sots métiers, on peut fort bien se débrouiller sans diplôme, les restos sont remplis de serveurs avec une maîtrise...

Tu veux devenir prof, mais tu ne maîtrises pas ta langue et tu trouves que les règles d’accord des participes passés devraient être simplifiées ?

Désolé, mais tu n’as peut-être pas ce qu’il faut pour devenir ce que tu veux être.

Baisse-t-on la barre dans les compétitions internationales de saut à la perche pour que le maximum de participants puisse décrocher une médaille ?

Ce n’est pas à la matière de s’abaisser à ton niveau, c’est à toi de t’élever au sien.

On est à l’université, bordel, pas à l’école primaire !

La langue française est une cathédrale, pas un condo.

L’UNIVERSITÉ N’EST PAS UN CPE

De même, si tu te roules en boule dès que tu es confronté à une idée avec laquelle tu n’es pas d’accord, arrête d’embêter tout le monde et change de voie.

L’université n’est pas un jardin d’enfants, mais une arène.

Pour paraphraser les anglos : quand continuer devient dur, les durs continuent !

Et les hypersensibles enfilent un pyjama à pattes et écoutent des reprises de Passe-Partout.

Si tu n’es pas capable de comprendre qu’en 1920, le monde était différent et que les gens ne parlaient pas comme on parle maintenant, tu as autant ta place à l’université que moi aux Jeux du Québec.

Ras le pompon des universités qui ne cessent de mettre de l’eau dans leur vin et de s’excuser d’être ce qu’elles sont !

Voici la définition du mot « élite » dans le Larousse : « Groupe minoritaire de personnes ayant, dans une société, une place éminente due à certaines qualités valorisées socialement. »

Synonymes : fine fleur, gratin, dessus du panier.

Vous aimez les minorités ? Eh bien, l’élite en est une, respectez-la !

Tout le monde a le droit à l’éducation ?

Bien sûr !

Mais l’université a le devoir de former les élites de demain.

Ou tu te fais pousser une couenne et tu débats, ou tu dégages et cèdes ta place à un adulte.