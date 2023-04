Mélissa Bédard à l’animation d’«Heureux rangement»: début de la nouvelle saison mardi

Mélissa Bédard est de retour à la barre de l’émission Heureux rangement pour une toute nouvelle saison.

En compagnie de la spécialiste du rangement et de l’organisation Mylène Houle Morency, la chanteuse, comédienne et animatrice va, cette année encore, à la rencontre de ses amis artistes pour les aider à remettre de l’ordre dans leurs espaces.

La seconde saison débutera en force, mardi soir, avec un premier arrêt dans les Laurentides chez Réal Béland. L’humoriste qui se décrit lui-même comme un «gardeux de souvenirs» a besoin d’inspiration pour le réaménagement de son garage, qui manque d’organisation. Cet espace lui sert un peu de pièce fourre-tout, où se mêlent les outils, le bois de chauffage, les costumes de scène, les réserves alimentaires, beaucoup de babioles et plusieurs souvenirs précieux.

La spécialiste de l’organisation aidera Réal à transformer son grand garage en un endroit fonctionnel et agréable en mettant en pratique sa fameuse formule RECUL, qui consiste à regrouper les choses en catégorie et à les relocaliser s’il faut épurer, choisir où ranger les objets, utiliser les bons accessoires selon leur utilité et entretenir régulièrement le système. L’équipe d’Heureux rangement lui construira notamment un établi plus fonctionnel pour ses outils, qu’il verra plus facilement, et réorganisera en hauteur son rangement.

L'humoriste trouvera ainsi à portée de main tout ce dont il se sert régulièrement. Les objets occasionnels et saisonniers seront pour leur part disposés en hauteur, tandis que les pneus de la famille seront cachés.

Cette saison, Dave Morissette, Rita Baga, Stefano Faita, Catherine Trudeau et Bianca Longpré participeront à l’émission pour réaliser leur grand ménage. De plus, trois personnes du public recevront un coup de pouce de la part de l’équipe d’Heureux rangement.

La deuxième saison de l’émission débutera ce mardi à 20h30 sur les ondes de CASA.