Menaces contre Richard Martineau: mandat d’arrêt contre un ex de Call-TV

Déjà accusé d’avoir menacé de mort le chroniqueur Patrick Lagacé, un ex-animateur du jeu télévisé Call-TV fait face à de nouvelles accusations, à la suite d’une plainte déposée par le chroniqueur du Journal Richard Martineau.

• À lire aussi: Menaces de mort: Richard Martineau porte plainte à la police contre Tristan Bavaria

• À lire aussi: [VIDÉO] Cet ex-animateur de Call TV est accusé pour des menaces de mort contre Patrick Lagacé

«Des gars comme Lagacé, des gars comme Martineau, ça ne doit plus être en sécurité», avait entre autres lancé Tristan Bavaria dans une vidéo mise en ligne le mois dernier sur une page Facebook comptant 11 000 abonnés.

Or, même si sa vidéo d’une quinzaine de minutes avait été diffusée dans un monde «virtuel», l’homme de 44 ans va apprendre que les conséquences sont réelles, puisqu’il devra maintenant faire face à la justice. En plus d’être accusé de menaces, il devra aussi se défendre d’avoir conseillé au harcèlement et de harcèlement.

C’est qu’au cours de sa diatribe, Bavaria avait appelé les abonnés de la page Facebook à s’en prendre à Lagacé, entre autres.

Écoutez la chronique de Richard Martineau au micro de Philippe-Vincent Foisy, disponible en balado au QUB radio :

«Filature»

«La chasse aux wokes est ouverte. [...] Des gars comme Lagacé, le Québec, vous devez les mettre en filature», disait notamment Tristan Bavaria.

De premières accusations avaient été déposées il y a quelques semaines, et suite à cela, Richard Martineau avait annoncé avoir porté plainte à la police.

Fait cocasse, lors de son émission à Qub radio, l’animateur avait expliqué avoir voulu donner aux autorités une vidéo publiée sur TikTok. Or, pour des raisons de sécurité, les policiers n’avaient pas le droit d’aller sur le réseau social. Richard Martineau a ainsi dû jouer la vidéo sur son propre téléphone, pour qu’un agent puisse la filmer.

Bavaria, qui se présente comme un rempart de la démocratie, aurait quitté le Québec afin d’aller vivre en Floride.