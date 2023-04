Oilers: Evander Kane fait des allégations très choquantes

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Evander Kane a affirmé que certains partisans des Kings de Los Angeles avaient eu un comportement complètement inacceptable pendant le troisième match de la série opposant les deux formations.

Pour l’affrontement de vendredi dernier, le patineur a invité une jeune partisane qui souffre d’un cancer du cerveau à assister à la partie disputée en Californie.

«Cecily Rose a eu un super voyage à Los Angeles la semaine dernière et a créé d’incroyables souvenirs. Mais, certaines de ses expériences – spécifiquement pendant le troisième match – ne l’étaient pas», a écrit Kane mardi, sur son compte Instagram.

«Je suis dégoûté et consterné par ce qui est arrivé à cette incroyable petite fille dans les gradins et dans les toilettes pour femmes où elle a été harcelée pour avoir porté son maillot. Une partisane de Los Angeles lui a craché dessus pour l'avoir fait. Ce type de comportement est grossier et totalement inacceptable. Pour une jeune fille, en particulier une personne qui lutte contre un cancer du cerveau, être traitée de cette manière est pathétique. Grandis et comme cette jeune femme intelligente le dit toujours, SOIS GENTILLE!»

Un amateur des Kings a répondu à la «Story’s» de Kane et ses commentaires sont déstabilisants.

«Tu devrais peut-être être gentil et pas une ordure. Nous, les partisans des Kings, nous te détestons. Tu nous as fait cracher sur une enfant, parce que tu es un trou de cul. Écoute tes propres conseils et sois gentil.»

- Le cinquième match de la série entre les Oilers et les Kings sera disputé dans la soirée de mardi et présenté sur les ondes de TVA Sports dès 21 h 30. Les deux formations sont à égalité 2 à 2.