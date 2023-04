Rémy Vincent et son désir de changer les choses

Un gentil géant qui a les idées claires. C’est ainsi qu’on m’avait décrit Rémy Vincent, grand chef de la Nation huronne-wendat depuis 2020. Une image qui définit bien celui qui a toujours su qu’il ferait de la politique un jour, animé d’un immense désir de changer les choses.

Passionné de chasse, de pêche et de trappe, Rémy Vincent, travailleur forestier de formation, entrepreneur et mécanicien, est avant tout un amant de la nature. D’ailleurs, les fins de semaine, ne le cherchez pas, il est à son chalet assorti d’une terre à bois, où il va se ressourcer.

« Ça tourne tout le temps dans ma tête, depuis que je suis en politique », dit-il, soulignant qu’il s’agit d’un métier très prenant et que « ça vient avec, quand on veut changer les choses ».

Pendant longtemps, Rémy Vincent a suivi les réunions de famille et les réunions du conseil. Puis, en 2018, il s’est dit que c’était le bon moment et s’est lancé comme chef familial, avant de faire le saut comme grand chef deux ans plus tard.

« Quand on discute autour d’une table le dimanche soir, on changerait le monde, mais on n’est pas assis à la bonne table », lance-t-il.

Rémy Vincent se présentera d’ailleurs pour un second mandat, l’an prochain, soucieux de continuer ce qu’il travaille à mettre en place.

Transmettre le savoir

Changer les choses, pour ce père de deux jeunes adultes, qui est âgé de 49 ans, passait par la modernisation des façons de faire et une plus grande transparence. Il souhaitait plus de conciliation avec les autres nations et plus de travail d’équipe. Il voulait aussi miser davantage sur le recours au privé et sur une meilleure transmission de la culture.

« Il faut trouver des façons de garder notre monde chez nous, nos jeunes, de leur apprendre notre culture, notre langue », s’enflamme-t-il, citant l’exemple de la mise en place d’un programme de hockey développé par Joé Juneau, à l’école primaire Wahta’, sise à Wendake. L’initiative a permis d’augmenter la fréquentation de 20 %.

« C’est un de nos bons coups », souligne le grand chef. Cette école, qui fait partie d’un centre de services scolaire, suit le même cursus, mais avec en plus des cours de langue wendat, un enseignement de la culture et de l’artisanat et des séjours en forêt où les activités traditionnelles sont enseignées.

En étant proche de la ville, Wendake jouit d’une belle situation favorable pour son développement économique et ses partenariats, souligne M. Vincent. Mais à l’opposé, cela représente un obstacle pour la transmission et la préservation de la culture, qui est plus facilement noyée dans l’ensemble.

La langue s’est d’ailleurs perdue au fil du dernier siècle, mais depuis 10 ans, les efforts commencent à porter fruit. « Les jeunes sont bons », se réjouit le grand chef.

M. Vincent travaille aussi activement sur la détermination du territoire de la Nation huronne-wendat, un dossier qui traîne depuis des années.

Mis à l’écart

Le style de Rémy Vincent tranche par rapport à celui de son prédécesseur et adversaire lors de la dernière campagne, Konrad Sioui. Il dit n’avoir pas beaucoup d’atomes crochus avec lui.

J’ai croisé M. Vincent à quelques reprises depuis son élection. Il était notamment à la table d’honneur d’un dîner de la Chambre de commerce de Québec où le ministre Jonatan Julien prononçait un discours, en mars, et aussi dans la salle lors de l’annonce en grande pompe de la zone économique Québec-Lévis, qui s’est déroulée à l’hôtel de ville de Québec.

À cette dernière occasion, j’ai remarqué que le grand chef n’était pas assis à la grande table avec les autres décideurs, mais plutôt dans la salle. Il représente pourtant un joueur important du développement économique de la région de Québec, sur le plan touristique notamment.

Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, avait pourtant affirmé qu’on voulait « faire éclater les frontières. On veut assurer et créer une synergie qui va nous amener plus loin. Un partage des idées, une émulation de ces idées-là pour travailler ensemble dans une perspective régionale ».

Beaucoup à faire

J’ai trouvé ça choquant, donc, et M. Vincent aussi. Il avait d’ailleurs été invité à la dernière minute. S’il n’a pas voulu faire de vagues, il a tout de même exprimé son mécontentement au ministre Julien. Il lui a écrit une lettre, ainsi qu’au ministre Ian Lafrenière.

Rémy Vincent croit d’ailleurs qu’il y a beaucoup à faire encore pour développer les relations entre sa nation et le gouvernement du Québec, avec qui des négociations ont cours par rapport aux revendications territoriales, entre autres.

« On va arriver à quelque chose à un moment donné », dit-il, confiant.