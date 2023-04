Retirer le mot «femme» d’une loi: le PLQ fait son mea culpa

Le Parti libéral du Québec fait son mea culpa après avoir voulu faire disparaître le mot «femme» du projet de loi sur les mères porteuses.

«Si c’était à refaire, on ne le referait pas», a convenu mardi le chef intérimaire libéral. Marc Tanguay.

La semaine dernière, le député libéral André Albert Morin a déposé un amendement au projet de réforme du droit de la famille, qui vise notamment à encadrer la gestation pour autrui. Il demandait qu’on retire le terme «femme» pour ne laisser que «la personne qui a donné naissance à l’enfant», question d’être plus inclusif.

Une proposition qui a vivement déçu l’ex-députée libérale et ancienne présidente du Conseil du statut de la femme Christiane Pelchat. Selon elle, retirer le mot «femme» du Code civil est une atteinte au droit des femmes à l’égalité, ni plus ni moins.

«Notre intention, bien évidemment, n’était pas d’atteindre à l’égalité hommes-femmes, aux droits qui sont conférés à toutes les femmes au Québec en vertu de nos lois. Ce n’était clairement pas l’intention. L’intention était une intention d’uniformiser et d’inclure davantage, a fait valoir Marc Tanguay. Et, à la vue de ce que ça a créé comme tollé, si c’était à refaire, on ne le déposerait pas, l’amendement».

Le chef intérimaire libéral affirme néanmoins que la position défendue par le député Morin en commission parlementaire était bel et bien une position du caucus libéral.