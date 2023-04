Sans paye depuis plusieurs jours, des employés de l’agence de sécurité Neptune dans le néant

Sans réponse depuis plusieurs jours, des employés de l’agence de sécurité Neptune de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean affirment qu’ils n’auraient toujours pas été payés par l’entreprise.

Depuis jeudi, des agents de sécurité qui travaillaient pour la compagnie Neptune sont dans le néant. Ils auraient dû recevoir leur paye jeudi passé. À la grande surprise, aucun montant n’aurait été déposé dans leur compte.

«Il ne se passe rien. On est devant des portes fermées. On s’est levé jeudi matin et on n’avait pas reçu notre paye. Habituellement, le mercredi minuit, on la reçoit. On a appelé la compagnie pour savoir ce qu’il se passait. Ils nous ont dit qu’ils avaient jusqu’à 23 h 59», a confirmé une agente fr sécurité.

«Le vendredi, ils nous ont dit que ça allait rentrer graduellement et, lundi, nous avons eu un courriel. Ils nous disaient que nous n’allions pas avoir de paye», a renchéri une employée.

Les questions se multiplient et les agents de sécurité essaient d’avoir des réponses, en vain. Selon eux, les montants impayés varieraient entre 1000 et 4000 $. Un stress financier pour ces travailleurs qui seraient touchés au Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais aussi ailleurs au Québec.

«Ce que nous avons vécu depuis jeudi, c’est la cohue. On a de la rage, de la tristesse. On travaille fort et on arrive le vendredi matin habillé en civil pour dire “désolé, je ne peux pas rentrer, je n’ai pas eu ma paye”», a confirmé une travailleuse.

Contactée par TVA Nouvelles, la compagnie a affirmé qu’elle répondra à ces allégations devant les instances judiciaires.