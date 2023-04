Serge Beausoleil n'était pas l'homme de la situation pour mener l'Océanic à la Coupe Memorial en 2025, selon Alexandre Tanguay

L'Océanic ne jugeait plus que Serge Beausoleil était l'homme de la situation pour mener l'organisation vers les grands honneurs et, ultimement, une participation au tournoi de la Coupe Memorial que Rimouski souhaite accueillir en 2025, selon le copropriétaire Alexandre Tanguay.

« Ce ne sont pas les compétences d'entraineur de Serge qui sont remises en question, a assuré Tanguay lors d'un point de presse tenu à Rimouski mardi matin. Je trouve qu'après 12 ans, nos jeunes avaient besoin d'une nouvelle direction et une nouvelle voix. Comme c'est le cas avec n'importe qui est à la tête d'une organisation pendant 12 ans, je sentais que le message était plus dur à faire passer, surtout auprès de cette génération. Notre club manquait de vigueur en fin de saison et la séquence de 10 défaites en 11 matchs a été difficile pour nos jeunes et pour tout le monde. Je sentais qu'on avait besoin d'une nouvelle direction pour mettre la main sur une coupe du Président et une coupe Memorial en 2025. »

D'ailleurs, Tanguay a assuré que la joute verbale avec Patrick Roy, lors de la série de deuxième tour, n'a eu aucun impact dans la décision de remercier Beausoleil, lundi matin.

« Cette petite guerre dans les médias, je l'ai trouvée plaisante et que c'était bon pour le hockey junior en général. D'avoir un peu d'émotion dans une série entre deux rivaux et deux gars passionnés comme Serge et Patrick, je trouvais ça tout à fait normal. Je ne me suis pas mêlé de ça et je ne l'ai jamais fait dans le passé. Ce n'est vraiment pas la raison derrière cette annonce. »

Plus de détails suivront