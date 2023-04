Timothée Chalamet sous la direction de Martin Scorsese

Timothée Chalamet semble avoir un plaisir fou à tourner sous la direction du grand Martin Scorsese pour une publicité du parfum Bleu de la marque française de luxe Chanel.

On peut voir l’acteur de Dune, Timothée Chalamet, le sourire aux lèvres et le regard admiratif devant le réalisateur Martin Scorsese dans une suite de photos prises pendant le tournage de la publicité à New York.

On y voit le comédien de 27 ans tout de cuir noir vêtu dans le métro de New York discuter avec la légende du cinéma à qui on doit les films Shutter Island, Le loup de Wall Street, The Irishman et Taxi Driver (pour ne nommer que ceux-là).

Le duo se trouve tour à tour sur la plateforme du métro et à l’intérieur de celui-ci, où on a ajouté un fauteuil pour le réalisateur. À voir son sourire lorsqu’il regarde le moniteur, il semble que Scorsese soit heureux du travail de l’acteur découvert dans le film Call Me By Your Name.

On peut aussi voir l’acteur qui se glissera dans la peau du chanteur folk Bob Dylan prochainement (et à qui plusieurs prêtent une relation amoureuse avec la sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner) portant une camisole blanche et tournant des scènes dans un appartement new-yorkais.

La série de photos fait sensation auprès des admirateurs de deux vedettes sur Internet depuis deux jours.