Tyrell Terry a décidé de quitter la NBA à 22 ans parce qu'il n'en pouvait plus de l'anxiété

Même s’il n’a que 22 ans, Tyrell Terry a décidé qu’il en avait assez de la NBA et a annoncé sa retraite en raison de l’anxiété causée par un sport qu’il n’aime plus.

«Ce message est très difficile et émotif à partager pour moi, a-t-il écrit sur Instagram en décembre dernier. Aujourd’hui, j’ai décidé de laisser tomber le sport qui a forgé une grande partie de mon identité.

«Bien que j’aie réussi de grandes réalisations, créé des souvenirs inoubliables et formé des amitiés pour la vie, j’ai aussi traversé les moments les plus sombres de ma vie. J’en suis au point où c’est en train de me détruire plutôt que de me construire. J’ai commencé à remettre en question ma propre valeur d’une façon que mes proches ne peuvent soupçonner», écrit-il pour expliquer la détresse mentale qu’il a traversée.

Terry était promis à un bel avenir, lui qui avait été sélectionnée par les Mavericks de Dallas avec le premier choix de la deuxième ronde du repêchage 2020.

Haine

Les effets se sont aussi fait sentir sur sa santé physique, mais c’est surtout sa santé mentale qui était en péril.

«J’avais des pensées envahissantes, je me réveillais avec la nausée et j’avais du mal à respirer normalement en raison du poids que j’avais toujours sur la poitrine et qui semblait plus lourd que ce que je pouvais endurer.

«Ce n’est qu’une brève description de l’anxiété que mon sport ma causée. E ne peux plus continuer de me battre pour quelque chose que je n’aime plus.

Il a aussi mentionné au site web de Sports Illustrated qu’il commençait à détester le sport de manière générale.

«Je ne voyais plus le jeu comme une forme d’art, je ne voyais plus le sport comme un jeu ou comme quelque chose que j’aimais, ça ressemblait à quelque chose que je commençais à détester.»

Passer à autre chose

Terry a passé l’essentiel de sa première saison professionnelle dans la G League, la filière de développement de la NBA, ne disputant que onze matchs avec les Mavericks.

Il a ensuite été libéré et a fait un bref séjour avec les Grizzlies de Memphis pendant la saison 2021-2022.

Depuis, il est retourné à l’Université Stanford où il n’a passé qu’une année avant de faire le saut chez les professionnels. Il songe à jouer au soccer.