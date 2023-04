Un «Himalaya» de bois mort empilé dans le parc La Fontaine

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Long de plus de cent mètres et parfois haut de quatre mètres, un énorme tas de branches cassées disposé dans le parc La Fontaine attend d’être chargé par la Ville. Cette montagne de bois mort permet de mesurer le volume gigantesque des amputations arboricoles engendrées par la tempête de verglas que les cols bleus tardent à ramasser.

Je vois cette trainée de milliers de branches de différents acabits et dizaines de troncs «désouchés» qui occupe presque toute la portion nord de la rue Calixa-Lavallée alors que je me promène dans la Ville pour constater que des dégâts ne sont toujours pas ramassés trois semaines après la tempête.

«C’est gros gros gros, mais j’ai l’impression qu’il reste encore autant de bois à ramasser ailleurs dans le parc et que c’est loin d’être fini!» s’exclame Claude Dupont, un résident du quartier que je vois passer en jogging près de l’«Himalaya» de bois mort.

«Ça m’attriste, ça me choque de voir une telle quantité de morceaux d’arbres, c’est une hécatombe», s’emporte Audrey Vignis-Oliveira, qui profite de la manne pour trouver un bon bâton à lancer à son chien Chopin.

Comme le spectacle est impressionnant, Yvon Tremblay, un amateur de photographie, est venu croquer quelques images avec son appareil.

Élagueurs surmenés

«Les élagueurs sont déjà occupés à l’année longue en temps normal, alors un désastre comme ça va leur donner du travail jusqu’à leur retraite!» commente une col bleu rencontrée sur place, essoufflée par un éreintant travail de «tirage» de grosses branches non loin de la rue Sherbrooke et qui n’a pas voulu se nommer.

Cette horticultrice de profession est employée, exceptionnellement, à cette besogne ingrate mais nécessaire.

«Nous disposons le gros bout des branches le long du sentier pour que la déchiqueteuse puisse les prendre du bon bord» m’explique celle qui dit travailler sans congé depuis plus de deux semaines.

Outremont aux rues «branchues»

Tandis que ma course dans Hochelaga-Maisonneuve et dans Cité-Jardin dans Rosemont m’ont montré des rues et des parcs en bonne voie d’être dégagés, mon passage par Outremont m’a interloqué.

Un peu partout devant les baraques magnifiques des rues de L’Épée ou Querbes, de longs tas de bois grugeaient parfois plus de dix mètres de stationnement... de sorte qu’il y avait plus de «bois mort» que de voitures stationnées!

«Est-ce que ça fait partie de la stratégie de diminution du trafic d'enquiquiner ainsi les automobilistes?» se demande une femme du quartier.

«Les gens d’ici ont des garages ou des places sur leur terrain, mais les travailleurs des écoles et des garderies, eux, sont mal pris», déplore-t-elle.