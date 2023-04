Un hommage à Gilles Vigneault pour la 45e édition du Festival international de musique du Domaine Forget

Les Violons du Roy lanceront, le 24 juin, la 45 édition du Festival international de musique du Domaine Forget avec un concert hommage à Gilles Vigneault.

Présentée en primeur, le 19 mai 2022, lors d’un événement-bénéfice des Violons du Roy au Palais Montcalm, cette création intitulée Le voyageur présentera des chansons de Vigneault livrées dans des orchestrations symphoniques de François Vallières.

Les comédiens Marie-Thérèse Fortin et Normand Chouinard participeront à ce concert, présenté à 16h, sous la direction de la chef-invitée Mélanie Léonard.

L’Orchestre symphonique de Québec et l’Orchestre Métropolitain (OM) se produiront aussi lors de cette 45e édition se déroulera du 24 juin au 19 août dans la municipalité de Saint-Irénée dans Charlevoix.

Sous la direction du chef Yannick Nézet-Séguin, l’OM vivra un premier rendez-vous avec le pianiste québécois Charles Richard-Hamelin. Une rencontre que l’orchestre tente, sans succès, d’arrimer depuis 10 ans. Elle aura lieu le 23 juillet à 15h.

Fiesta italienne

Nouvel ambassadeur du Festival, Marc Hervieux, sera au centre d’une grande fête italienne, le 11 août, accompagné par huit musiciens, constituée de chansons napolitaines et siciliennes.

« La musique italienne est beaucoup associée à des histoires d’amour difficiles qui commencent mal et qui empirent. Dans les opéras italiens, on perd toujours la soprano à la fin. J’ai eu envie d’explorer l’autre côté avec un concert presque exclusivement de musiques festives italiennes », a indiqué le ténor et directeur général du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, lors du dévoilement de la programmation.

Photo fournie par le Festival international de musique du Domaine Forget

Un concert unique, le 21 juillet célébrera les 40 ans de contrebasse au Domaine Forget. On retrouvera 25 contrebassistes sur scène dont les maîtres Paul Ellison et François Rabbath, des « jeunesses » âgées respectivement de 81 et 92 ans.

« Si vous n’avez jamais assisté à un concert avec 25 contrebassistes, c’est spectaculaire. On n’en sort pas indemne. Ça sera quelque chose de très fort », a fait savoir Édith Allaire, directrice artistique associée.

Le festival présentera, le 14 juillet, le concert d’adieu de la formation américaine Emerson String Quartet qui, après 47 ans, tire sa révérence.

Photo fournie par le Festival international de musique du Domaine Forget

Un grand concert autour de la migration irlandaise vers le Québec, survenue, lors de la grande famine sera à l’affiche le 9 juillet à 15h.

Une commande exclusive

Ce spectacle intitulé, La grande traversée Irlande-Québec, mettra en vedette la soprano Allyson McHardy, les pianistes irlandais et canadien Finghin Collins et Meagan Milatz et le violoncelliste Cameron Crozman.

Les pianistes interprèteront la Suite Dunbrody, nom d’un navire qui a fait cette traversée, composée par l’Irlandaise Marian Ingoldsby et le québécois François Vallières. Il s'agit d'une commande conjointe du Festival international de musique du Domaine Forget et du New Ross Piano Festival d’Irlande.

Mathieu Lussier, bassoniste et directeur artistique du Festival international de musique du Domaine Forget, bassoniste, dirigera les concerts du 5 août avec l’OSQ et celui du 19 août, lors de la clôture de l'événement, avec les Violons du Roy.

Photo fournie par le Festival international de musique du Domaine Forget

La programmation complète et les billets sont en vente sur le site domaineforget.com.