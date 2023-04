Une tiktokeuse accusée du meurtre de l’amant de sa mère

Une influenceuse de TikTok est accusée d’avoir tué le jeune amant de sa mère, qui aurait menacé de partager des images intimes de cette dernière après qu’elle lui ait annoncé leur rupture.

L’influenceuse Mahek Bukhari, 23 ans, est accusée aux côtés de sa mère, Ansreen Bukhari, 46 ans, d’avoir causé la mort du jeune Saqib Hussain en lui «tendant une embuscade» en février 2022, a rapporté «The Independant» lundi, à l’ouverture du procès.

L’homme de 21 ans de Banbury, en Angleterre, serait décédé aux côtés de son ami Mohammed Hashim Ijazuddin, du même âge, dans un accident de voiture sur la route A46 dans Leicestershire, également au Royaume-Uni.

https://twitter.com/guardian/status/1650510492761243648?t=KoHk5dh28WLCugGQYaDGcg&s=19

Or, quelques instants avant sa mort, le jeune homme avait appelé les services d’urgence en affirmant que des assaillants vêtus de cagoule tentait d’«éjecter [leur voiture] de la route», selon un enregistrement audio.

«Ils essaient de me tuer. Je viens de me faire éjecté de la route [...] S’il vous plaît, je vous en supplie [...] Oh, mon Dieu», peut-on l’entendre supplier dans un enregistrement de l’appel coupé abruptement qui aurait été présenté en cour lundi.

Selon la famille de la victime, le jeune homme aurait entretenu durant trois ans une histoire d’amour avec une femme mariée. Mais environ un mois avant sa mort, en janvier 2022, la quadragénaire aurait tenté de mettre fin à la relation.

«Malheureusement, il semblerait qu’il ne pouvait pas accepter cette décision», a présenté le procureur de la couronne, Collingwood Thompson KC, devant le jury, selon «The Independant».

Des photos et vidéos sexuellement explicites de la quadragénaire auraient par ailleurs été trouvées dans le cellulaire du jeune homme, qui aurait menacé de les envoyer à son mari.

En parallèle, le jeune homme aurait tenté de s’attirer les bonnes grâces de sa fille, qui détient plus de 128 000 abonnés sur TikTok, pour qu’elle demande à sa mère de lui répondre.

«Elle n’est pas un chien, n'élève f****** pas la voix et ne me dit pas quoi faire», lui aurait-elle répondu, avant d’ajouter «je suis désolée que cette année tu partiras, Saqib».