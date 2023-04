Après «Pearl», le plus petit chien du monde, pas plus haut qu’une tasse de thé, voici Zeus, le plus grand chien du monde.

Ce dogue allemand de 3 ans qui pèse 91 kg mesure 1,04 mètre au garrot et plus de 2 mètres debout sur ses pattes arrière, selon ce que rapporte le magazine «Géo».

Le molosse qui vit à Bedford, au Texas, est capable d’avaler entre 20 et 24 bols de nourriture par jour, raffolant en particulier des œufs et des carottes, selon sa propriétaire Brittany Davis.

Possédant une page Instagram gérée par sa maîtresse, Zeus est devenu une véritable vedette locale à Dallas, où les commerçants du marché fermier connaissent bien le dogue allemand.

Le chien s’entend très bien avec les trois petits bergers australiens de la propriétaire, mais évite le chat de la maison, selon Mme Davis, précisant que son chiot a peu des orages et du vent.

Des examens effectués régulièrement chez le vétérinaire révèlent une santé de fer du toutou dont les parents de 8 ans sont toujours en vie.