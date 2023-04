MILOT, Louise



Le 17 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Louise Milot, épouse de monsieur Gilles Sansoucy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Isabelle), Daniel (Jacinthe) et Marie-Claude (Gérald), ses petits-enfants: Antoine (Marie-Philippe), Frédéric (Justine), Émile, Thomas, Charlotte et Emmanuelle, ses arrière-petits-enfants: Adrien, Margot et Hubert, sa soeur Denise (Guy), son beau-frère Claude (Gisèle) et ses belles-sœurs Claire et Lise, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 30 avril 2023 de 13h à 17h auUn hommage fait par la famille à partir de 16h.