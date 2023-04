LAFORTUNE, Gaston



Le 17 avril 2023, est décédé M. Gaston Lafortune, à l'âge de 94 ans.Il laisse dans le deuil, sa compagne de longue date Nicole Parent, ses enfants François (Marie) et René (Ginette), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 29 avril 2023, de 11h30 à 15h, auL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infosuivi de l'inhumation au cimetière de St-Gérard.Au lieu de fleurs, vous pouvez offrir un don à la Société canadienne du cancer.