VALLÉE, Gilles



À l'hôpital Royal-Victoria, le 20 janvier 2023, est décédé Gilles Vallée âgé de 79 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Tremblay. Il laisse également ses frères feu Bernard (Gisèle), feu Denis (Sylvie), Jean-Yves (Michelle), ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 29 avril de 13h à 16h au salon