BÉLANGER, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 19 avril 2023, est décédé à l'âge de 73 ans, M. Pierre " Super Brutus " Bélanger, conjoint de Mme Lise Larochelle, demeurant à Sorel-Tracy et autrefois de Verchères.Outre sa conjointe Lise, il laisse dans le deuil: sa mère Thérèse Aubertin (feu Claude Bélanger), ses soeurs et ses beaux-frères de la famille Bélanger : Manon (Michel Galarneau), Ginette (Jacques Brodeur), Elaine (Pierre Dupré), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Larochelle: Claudette (feu Réal Pelletier), Rita (feu Laurent Lemoine), feu Claude, sa filleule Vanessa Dupré, son filleul Xavier Lemoine, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, oncles et tantes ainsi que parents et amis.Selon les volontés de M. Bélanger, il sera incinéré et les cendres seront déposées au Columbarium S. Jacques et fils inc. en toute intimité à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel seraient appréciés.75 ÉLIZABETH SOREL-TRACYTél: 450-743-5566