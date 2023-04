LEBRUN, Soeur Lise, c.s.c.



À sa résidence, rue Aird, dimanche le 16 avril 2023, est décédée Soeur Lise Lebrun de la congrégation de Sainte-Croix à l'âge de 92 ans.Elle a oeuvré comme professeur et comme organisatrice communautaire à Montréal, Sherbrooke et en Haïti.Depuis 1983, elle s'est faite davantage présente dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, oeuvrant sur plusieurs conseils d'administration et divers comités de travail dans le quartier.Elle a fait aussi partie du groupe de Théologie Contextuelle Québecoise.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Jeannine (feu Rolland L'Heureux), Claudette (Yves Antoine) ainsi que ses frères Guy (Suzanne Shaw) et feu Jean-Jacques Lebrun, ses neveux et nièces ainsi que de nombreuses personnes amies.La dépouille de soeur Lise Lebrun sera exposée à la :850, BOUL. DE LA CÔTE VERTUSAINT-LAURENTle mardi 2 mai 2023, de 12h00 à 13h20. La messe des funérailles sera célébrée au même endroit à 13h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.