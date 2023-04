À partir de quel moment doit-on payer des impôts fonciers quand on construit soi-même sa maison?

Gabriel, un autoconstructeur du dimanche, a entrepris la construction de sa maison à temps perdu avec ses amis qui viennent lui donner un coup de main de temps à autre.

Quand recevra-t-il son compte de taxes foncières?

Voyons comment s’applique la Loi sur la fiscalité municipale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

Le processus de taxation

Généralement, la construction d’une maison, qui commence par l’acquisition d’un permis de construire auprès de la municipalité, s’effectue sur un ou deux ans.

Les travaux terminés, l’inspecteur municipal s’assurent que les normes et règlements sont respectés. La propriété est alors inscrite au rôle d’évaluation, ce qui enclenche le processus de taxation. L’évaluateur se rend sur les lieux et détermine la valeur de la maison. En se référant à celle-ci, la municipalité fait parvenir au propriétaire un compte d’impôts fonciers. Ultérieurement, tous les trois ans, la municipalité effectuera une mise à jour.

Autoconstruction et évaluation

La plupart des projets qui ne suivent pas le processus mentionné précédemment et s’étirent sur une longue période sont, en grande majorité, des autoconstructions.

Et ce n’est pas toujours de la mauvaise volonté. Peu importe.

Deux ans après l’émission du permis, terminée ou pas, la maison sera inscrite au rôle d’évaluation.

Lorsque la maison est toujours en chantier, l’évaluation est faite à partir des travaux réalisés. S’il s’agit d’une coquille vide, l’évaluateur détermine la valeur de celle-ci. De plus, il s’entend avec le propriétaire sur une perspective de fin de travaux et repassera à cette date.

Maison habitable

«Le principe, c’est que la maison doit être habitable, affirme M. Fontaine de la firme Jean-Pierre Cadrin et Associés spécialisée en évaluation foncière municipale à Magog. Et pour le déterminer, c’est quand on peut y tenir feu et lieu.»

Pardon! Comme on en retrouve quelquefois dans les textes de loi, l’appellation nous fait faire un saut dans le temps. Définition tirée de Wikipédia : «Tenir feu et lieu» est une locution verbale en français jadis utilisée. Elle signifiait un ensemble de conditions imposées aux seigneurs ou aux colons en Nouvelle-France comme : bâtir une habitation et y habiter, construire et entretenir les chemins, etc. Jolie appellation, n’est-ce pas? Qui nous aurait dit que l’évaluation municipale nous ferait remonter à nos origines françaises du début de la colonie!

En résumé

Pour son projet d’autoconstruction de longue haleine, Gabriel commencera à payer des taxes municipales deux ans après l’obtention de son permis.

L’évolution des travaux déterminera les augmentations subséquentes. Lorsqu’il pourra manger et dormir dans sa maison, elle sera considérée comme habitable. Ne lui reste plus qu’à payer le compte de tous les ans!

Conseils