Aaron Rodgers avec les Jets : voici ce qu’en pense Brett Favre

S’il y a bien quelqu’un pouvant se mettre dans les souliers d’Aaron Rodgers présentement, c’est bien Brett Favre.

Comme le nouveau quart-arrière des Jets de New York, l’ancien pivot de la NFL a passé la majorité de sa carrière avec les Packers de Green Bay avant d’être échangé à la formation de la Grosse Pomme.

Mercredi, deux jours après la transaction impliquant Rodgers, Favre a donné son opinion sur celle-ci.

À lire aussi: «Je te reverrai, Green Bay» : Aaron Rodgers fait le point sur sa carrière

À lire aussi: Aaron Rodgers avec les Jets : une réaction très étrange de la mère de Zach Wilson

«Aaron va faire des merveilles!», a-t-il déclaré dans un échange de messages textes avec le journaliste du réseau ESPN Ed Werder.

«Il gérera la transition aussi bien que n'importe qui d'autre. [Il s’agit d’une] personne très intelligente et instinctive, sur le terrain comme à l'extérieur. En d'autres termes, vous ne le prendrez pas souvent par surprise.»

«Je pense aussi qu’il est le meilleur pour faire progresser les gens autour de lui. Je préférerais ne pas parier du tout que de parier contre lui.»

Séjour peu glorieux

Toutefois, il est à espérer pour Rodgers qu’il connaîtra plus de succès que Favre dans l’uniforme des Jets.

L’association entre le quart-arrière et le club new-yorkais n’a pas été catastrophique, mais pas particulièrement fructueuse. Favre a été le partant du club pour les 16 parties de la saison régulière 2008 et a maintenu un dossier victorieux de 9-7. Les Jets ont toutefois terminé la campagne au troisième échelon de la section Est de l’Association américaine et ont raté les éliminatoires.

Après la saison, Favre a indiqué aux Jets qu’il préférait jouer ailleurs et ils l’ont libéré en mai 2009.

Le comportement du natif du Mississippi pendant son bref passage à New York est toutefois venu le hanter par la suite. En 2010, la NFL a ouvert une enquête à la suite d’allégations concernant l’envoi de «sextos» et de messages vocaux inappropriés à l’animatrice Jenn Sterger. Cette dernière couvrait les activités des Jets en 2008. L’enquête n'a cependant pas réussi à prouver que Favre avait envoyé des photographies de son sexe à Sterger. Il a donc été déterminé qu’il n'avait pas enfreint la politique de conduite personnelle de la NFL, mais il a reçu une amende de 50 000 $ pour ne pas avoir coopéré à l'enquête.