PATENAUDE, Roland



À Saint-Eustache, le 25 avril 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Roland Patenaude, époux de Mme Thérèse Brisson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Ginette), Nicole (Luc) et Suzanne (Allan), ses petits-enfants : Marilène (Jonathan), Patrice (Marie-Anne), Stéphane, Pascal (Anna), Kim (Pierre-Olivier) et Audrey (François), ses arrière-petits-enfants : Emma, Julien, Kevin, Rayan, Leilya, Anaève, Kelly, Oli, Félix et Cloé, son frère Roger ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril 2023, de 13h à 14h45 au :FABREVILLE - LAVALTél. 450.473.5934Une cérémonie de mise en columbarium aura lieu ce même samedi à 14h45.