BET99 pour GSP et Pete Rose

Ce qui est pire que le péché, c’est l’hypocrisie. D’ailleurs, les calinours qui ont entendu parler d’un dénommé Jésus devraient savoir qu’il a pardonné à Marie-Madeleine, une vilaine pécheresse, mais qu’il a vomi les sépulcres blanchis d’hypocrites qui la condamnaient.

Pete Rose a péché. Il a parié sur les chances de son équipe de gagner un match. Il y a quarante-cinq ans, c’était très vilain. Le gambling était l’ennemi numéro un du sport professionnel.

Les combats de boxe étaient souvent truqués et des joueurs des Black Sox de Chicago avaient accepté l’argent des parieurs pour perdre la Série mondiale. C’était en 1919. Shoeless Joe Jackson est passé à l’histoire. Lui et sept complices ont été bannis du baseball. À vie.

C’était plus facile de corrompre un athlète dans ces années de la Belle Époque, puisqu’ils étaient sous-payés et exploités par les propriétaires. Ainsi, en dollars américains dévalués d’aujourd’hui, c’est à peine 83 000 $ que reçurent les tricheurs de 1919. Comment voulez-vous acheter la conscience d’un joueur moderne qui gagne 20 millions par année ?

PETE ROSE... LE BOUC ÉMISSAIRE

Pete Rose paye le même prix que Shoeless Jackson. Il est banni à vie du baseball pour avoir parié « en faveur » de son équipe les Reds de Cincinnati. Il s’est toujours défoncé pour gagner et l’étude des enregistrements des matchs sur lesquels il avait parié le démontre sans équivoque.

Rose a demandé pardon officiellement trois fois déjà. C’est maintenant un vieil homme et le meilleur frappeur de l’histoire du baseball. Mais le commissaire Rob Manfred, le même qui a trahi Steven Bronfman et Montréal il y a deux ans, continue de refuser la réinstallation de Rose. À cause de cette décision, tous les tricheurs de la grande période stéroïdienne pourront accéder au Temple de la renommée mais pas Pistol Pete.

Ce sont les journalistes qui bloquent présentement Barry Bonds et les autres gros bras des années 2000, pas le baseball majeur. Mais Pete Rose n’a même pas cette chance de se faire reconnaître.

LE GAMBLING EST PARTOUT

Les temps changent. Dans les années 80, les joueurs des Nordiques arrêtaient souvent au Beaugarte avant de se rendre au Colisée pour y disputer un match. Ils jasaient des blessés, des joueurs en pleine forme, de ceux qui étaient malades ou qui avaient des ennuis familiaux.

Vers 4 heures, certains parieurs se servaient de ces confidences avant d’appeler Las Vegas ou leur bookie local pour placer des paris.

C’était des pinottes et c’était insignifiant et pourtant la Ligue nationale avait vérifié si rien de majeur ne s’était pas produit. Et avant le début de la saison, Bill Thorpe de la LNH rencontrait tous les joueurs de la Ligue nationale pour les mettre au parfum des dangers qui les attendaient. Et la face des principaux magnats du petit gambling était montrée dans les vestiaires... en noir et blanc.

Aujourd’hui, les joueurs gagnent des millions et n’ont pas besoin du pari sportif pour arrondir leurs fins de mois. De plus, des multinationales du jeu comme BET99 s’affichent avec des athlètes professionnels comme porte-parole et sont souvent les plus gros annonceurs lors des émissions sportives. Qu’on pense à Georges St-Pierre.

Ainsi, selon certains observateurs, les compagnies de gambling accaparent la vaste majorité du temps d’antenne consacré à la pub lors des matchs disputés à la CBC. Sont toutes là. BET99, BET365, Betrivers, Draft Kings. Et à TVA Sports, BET99, le plus gros annonceur également à BPM Sports, était omniprésent avant de se faire sortir des ondes par le gouvernement du Québec.

On a exigé l’exclusivité pour Loto-Québec, qui vend des soins de la santé comme c’est bien connu, qui pousse le monde à gager sa chemise. Quatre trente sous pour une piastre.

Pensez-vous que Gary Bettman et les proprios, purs et nets de la Ligue nationale, ne sont pas au courant ?

UNE DÉTENTE COMME UNE AUTRE

Je discutais à Sunrise vendredi soir avec Jared Beber, président de BET99 au Canada. M. Beber défend son industrie, vous le comprendrez. Ce que vise sa compagnie, comme toutes les entreprises de gambling, c’est de fidéliser une clientèle qui va revenir match après match pour « le plaisir » d’ajouter un peu d’épices à un match de sport.

À l’extrémité gauche du spectre, il y a l’intoxiqué au gambling, le malade, qui n’est pas un client trop recherché parce qu’on va le perdre plus tôt que tard. À droite, il y a le zélé pour qui le gambling est une plaie sociale à éradiquer : « Entre les deux, c’est un moyen d’ajouter du plaisir à l’écoute d’un match », de dire Beber.

Personnellement, le pari ne me fait pas un pli sur la différence. C’est pas là que je trouve mes émotions fortes. Je sais que c’est dangereux, comme l’alcool, la dope ou la dérape sexuelle.

Donc, je ne juge pas Pete Rose. Toutes les simagrées du baseball majeur ne visent qu’une chose. Rassurer le consommateur sur l’honnêteté d’un match. Ça n’a rien à voir avec la moralité, l’honneur ou l’honnêteté.

Tout ça, en 2023, c’est de l’hypocrisie.

Russ Anber, champion du Québec

Russ Anber, l’homme de coin de Deontay Wilder, d’Artur Beterbiev ou de Lomachenko, est l’homme le plus heureux de la planète.

Russ a gagné le championnat du Québec au snooker.

« J’étais plus excité et heureux qu’après une victoire de Beterbiev ou de Lomachenko. Là, c’est moi qui ai gagné. C’est pas le boxeur. Le plus gros thrill de ma vie », racontait-il hier.

Une célébrité

Faut dire que Russ Anber est déjà une célébrité du snooker en Grande-Bretagne.

À Sheffield, lors du combat de Kevin Bizier, je descendais l’escalier dans un pub quand je suis tombé sur la une laminée d’un quotidien accrochée au mur. C’était un reportage sur Russ Anber qui avait remporté un gros match dans la ville...

Russ manie la baguette plus vite que son ombre. Un vrai Lucky Luke.