Avant de partir en camping, des vérifications s’imposent

Dès la semaine prochaine, certains terrains de camping seront ouverts au Québec. Le beau temps va certainement décider certains campeurs à commencer leur saison. Avant de partir avec votre caravane ou votre autocaravane, des vérifications s’imposent.

« Après avoir passé les longs mois d’hiver sous la neige, il se peut fort bien que de petits problèmes apparaissent sur le côté habitable des véhicules récréatifs, explique Jean-Keven Lemelin, contremaître du service après-vente chez VR St-Nicolas. Ça permet d’éviter les mauvaises surprises qui pourraient gâcher les vacances. »

Pour le spécialiste, que ce soit une caravane ou une autocaravane, les soins à apporter au côté habitable de l’unité sont les mêmes.

« Il faut commencer par vérifier s’il y a eu de la visite d’animaux invasifs comme les petites souris, qui aiment bien se faire des nids et qui peuvent laisser des traces de leur passage dans les tiroirs, par exemple. Il faut s’assurer de faire un bon nettoyage et vérifier s’il n’y a pas de bris.

« La seconde étape, pour moi, c’est la vérification du système d’eau. En hiver, le travail que les matériaux font avec les changements de température peut faire en sorte que certains collets ou autres dispositifs se déplacent et que ça coule.

« Il faut vérifier partout autour des lavabos, sous les éviers et la toilette pour constater s’il y a quelque chose d’endommagé. Si tout est OK, on peut remettre l’eau, afin de faire disparaître du système l’antigel à plomberie. Une fois que c’est fait, on ferme le tout et on remet le chauffe-eau en fonction. Une fois que la pression est installée, on vérifie bien s’il n’y a pas de fuites. »

Système de propane

Le deuxième élément à vérifier, c’est le système de propane.

« Il peut arriver que les petits mulots rongent les tuyaux. Pour se rassurer, je conseille un petit test simple. Alors, on ouvre le propane et tous nos appareils au propane.

« S’il y a une présence de flamme au poêle, on ferme les bouteilles et on attend une trentaine de minutes. On réouvre les bonbonnes et si le poêle allume toujours, cela signifie que la pression du système est bonne. »

Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez toujours faire vérifier le tout par un technicien certifié.

Infiltrations et mécanique

Un autre problème à régler le plus rapidement possible, ce sont les infiltrations d’eau.

« Il faut regarder partout où l’eau peut faire son chemin, sur le toit, le long des coins de murs, sur le dessus des extensions et plus. Si on répare rapidement les fuites, il n’y aura pas de dommages importants. C’est essentiel.

« La présence de moisissure peut aussi être un indice de problème. Je conseille de nettoyer tous les joints où il y a du scellant et de les refaire afin d’éviter que l’eau réussisse à passer. Il ne suffit pas de souffler sur les joints, mais bien de les nettoyer. Il faut utiliser une solution nettoyante et un chiffon. »

Le scellant pour les murs n’est pas nécessairement le même que celui pour le toit. Les toitures sont fabriquées dans des matériaux différents. Il faut posséder la bonne information pour utiliser le bon produit. En prenant le temps de bien connaître la composition des matériaux du toit et des murs, les résultats seront excellents. »

Que vous utilisiez une caravane ou une autocaravane, certaines petites vérifications mécaniques peuvent faire la différence.

« Il faut vérifier les freins, s’ils fonctionnent bien, s’il n’y a pas de son bizarre. Il ne faut surtout pas se dire qu’ils fonctionnaient bien l’an dernier, donc pas besoin de les vérifier.

« Les barres de torsion doivent être aussi en bonne condition. Une vérification des pneus doit aussi se faire pour constater si le soleil n’a pas fait de dommages, entraînant une perte de résistance qui pourrait causer des crevaisons.

« Dans la mesure du possible, il est préférable d’avoir quatre pneus identiques sous sa caravane. Pour les autocaravanes, je conseille toujours d’aller vers un garage qui fera toutes les vérifications mécaniques nécessaires. C’est un geste qui pourra être payant durant la saison, évitant entre autres les pannes et la perte du plaisir de profiter de son unité. »

Si vous ne désirez pas faire vous-même les vérifications suggérées, vous pouvez consulter des spécialistes du domaine. À partir de 300 $, ils vont faire un tour complet de votre unité.

En bref

CAMPING QUÉBEC

Pour trouver un camping, découvrir les promotions qui seront en vigueur cette saison, dont celle des deux nuitées à 60 $ les 26 et 27 mai prochains, prenez le temps de visiter le site campingquebec.com. Depuis de nombreuses années, l’organisme représente les propriétaires de terrains de camping du Québec. Sur le site, vous trouverez une foule de renseignements sur les terrains, les services offerts, un moteur de recherche, l’application GO Camping Québec et plus. C’est véritablement un site à visiter avant de commencer votre saison. On peut le considérer comme la référence dans le domaine au Québec.

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS

Les amateurs de camping pourront maintenant compter sur un nouveau rendez-vous annuel printanier avec la Foire du VR-Camping-Plein air, qui se déroulera du 25 au 28 mai prochains, au Quai 30 du Port de Québec. Plus d’une centaine de véhicules récréatifs seront présentés. Plus de 50 exposants offriront leurs divers produits et services, dans la salle d’exposition du deuxième. L’événement est organisé par Jean-Marc Pageau, reconnu dans le domaine du VR.