Le Championnat national masculin de hockey M18 AAA, dont le président du Groupe Grandio Jean Bédard est le président du comité organisateur du tournoi, se tiendra jusqu’au 30 avril au stade L-P Gaucher de Saint-Hyacinthe.

Photo fournie par Pascale Vallée

Les deux équipes participantes du Québec sont le Blizzard du Séminaire Saint-François ainsi que l’équipe hôte, les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Jean Bédard, président du comité organisateur, des Gaulois, est entouré de Samuel Beauchemin, Émile Guité et Caleb Desnoyers.

Photo fournie par Pascale Vallée

Menick, le barbier des sportifs, et David Messier, DG de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe, aux extrémités de la photo, ont discuté de hockey avec Richard Liboiron, le recruteur en chef des Foreurs de Val-d’Or, et de Patrick Desrosiers, le recruteur en chef des Olympiques de Gatineau.

Photo fournie par Pascale Vallée

La Ville de Saint-Hyacinthe accueille les meilleures équipes M18 AAA au grand plaisir de Bruno Gervais, le président d’honneur, Yanick Lévesque, président de la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec, Jean Bédard, président du comité organisateur, des Gaulois et du Groupe Grandio, Jocelyn Thibault, DG de Hockey Québec, et André Beauregard, le maire de la ville de Saint-Hyacinthe.

Photo fournie par Pascale Vallée

Les équipes des régions du Québec, du Pacifique, de l’Ouest, Centrale et de l’Atlantique sont représentées alors qu’on aperçoit Antoine Bédard, Elliot Desnoyers, des Flyers de Philadelphie, Isabelle Éthier, Chantal Soucy, députée caquiste de Saint-Hyacinthe, et Yvon Pinsonneault.

Photo fournie par Pascale Vallée

Chaque jour, à l’intérieur de la tente de La Cage, il y aura une séance d’autographes avec des personnalités sportives. On voit ici Timothy Gagnon, des relations médias du Canadien, Simon Désautels, Nancy Lafrance, de La Cage, Émilie Santerre, directrice marketing La Cage, et Yanick Gagné, DG de la Ligue de développement du hockey M18 AAA.

Photo fournie par Pascale Vallée

Les préposés aux ventes souvenirs et les nombreux bénévoles accomplissent un travail remarquable. Les préposés aux ventes souvenirs Ginette Touchette et Martin Davignon entourent Jean-Claude Ladouceur, DG du Championnat national, et Bernard Barré, conseiller municipal.

Photo fournie par Pascale Vallée

Derrière le banc des Gaulois, on apercevait dans l’ordre habituel Alex-André Perron, l’entraîneur adjoint, Jean-Philippe Sansfaçon, l’entraîneur-chef, Francis Beauvillier, l’entraîneur adjoint, et Éloïse Mainville, la thérapeute de l’équipe.