Découvrez 10 des nouveaux mots qui font leur apparition dans le dictionnaire Antidote

De nouveaux mots ont fait leur apparition dans la plus récente mise à jour du logiciel d’aide à la rédaction Antidote, alors qu’une nouvelle collaboration avec l’OQLF y a permis l’introduction de néologismes, soit des équivalents français de mots anglais.

Le correcteur et les dictionnaires d’Antidote favoriseront désormais les néologismes proposés par l’Office québécois de la langue française (OQLF) comme équivalents de termes étrangers naissants, généralement venus de l’anglais.

Ainsi, par exemple, on ne lira plus «wishcycling», mais plutôt recyclage à l’aveuglette, qui définit la pratique de déposer des objets au recyclage, sans avoir la certitude qu’ils sont recyclables et dans l’espoir qu’ils soient quand même recyclés.

Le principal objectif de cette collaboration est principalement de protéger et promouvoir l’usage de la langue française.

«Donc, on agit en même temps sur le statut de la langue et sur la qualité aussi, en évitant d’aller emprunter des mots qui existent dans une autre langue», explique Julie Rinfret, cheffe de la lexicographie française chez Druide Informatique.

Mme Rinfret souligne qu’il n’y a pas de mal à emprunter des mots d’une autre langue, puisque c’est une façon d’enrichir les langues. Seulement, ce ne sont pas tous les mots qui s’intègrent à la phonétique du français.

Avec cette nouvelle collaboration, Antidote devient «une courroie de transmission qui va favoriser l’implantation de nouveaux termes» et ainsi, peut-être contribuer à leur reconnaissance officielle et ainsi les retrouver dans les dictionnaires. Mme Rinfret précise que ce n’est ni Antidote, ni l’OQLF qui a ce pouvoir.

«Au bout du compte, c’est l’usage qui décide», fait-elle remarquer, citant en exemple l’usage du mot courriel, au lieu de email.

«Le mot courriel a été proposé et il s’est implanté parce que l’usage en a décidé ainsi. Même chose pour clavardage, même si chatter reste encore très utilisé» cite Mme Rinfret en exemple.

Voici 10 néologismes coup de cœur

nuagisable

cloudifiable

Susceptible d’être intégré au nuage.

puce fragmentée

chiplet

Circuit intégré conçu pour fonctionner avec d’autres circuits intégrés et ne réalisant qu’une partie des fonctions nécessaires à l’exploitation du système.

test de surclassement

upscreening

Mise à l’essai d’une pièce d’un composant ou d’un composant entier dans le but d’en faire une utilisation habituellement réservée à des composants de classe supérieure.

créateur d’armature

rigging artist

Squeletteur. En animation en trois dimensions, personne qui conçoit et programme l’armature des objets qui seront ensuite animés.

rétroportage

demake

Portage d’un jeu vidéo adoptant les caractéristiques techniques d’une plateforme de jeu plus ancienne que celles pour lesquelles il a été conçu.

économie d’affinité

friendshoring

Politique économique qui consiste, pour un État, à favoriser les relations commerciales avec des États qui partagent des valeurs semblables aux siennes et où le risque de perturbations est faible.

recyclage à l’aveuglette

wishcycling

Pratique qui consiste à déposer des objets au recyclage sans avoir la certitude qu’ils sont recyclables, dans l’espoir qu’ils soient quand même recyclés.

couineur

squeaker

Figure de vélocross au sol qui consiste à se tenir en équilibre sur la roue avant et à placer un pied sur cette roue afin de la faire rouler vers l’arrière.

sardine

fish

Planche de surf courte et large.

torpille

gun

Planche de surf longue et étroite, aux extrémités pointues.