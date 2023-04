Délinquants sexuels: Ottawa veut un registre qui a du mordant

Le gouvernement Trudeau a présenté mercredi une législation afin que tous les coupables d’infractions sexuelles continuent d’être inscrits obligatoirement au Registre national des délinquants sexuels, à moins qu’ils démontrent qu’ils ne posent aucun risque de récidive.

Devant les médias, le ministre de la Justice David Lametti a expliqué que le projet de loi vise à «renforcer» le registre et à éviter que celui-ci devienne caduc à la suite d’une décision de la Cour suprême, l’automne dernier.

Le plus haut tribunal avait alors déclaré inconstitutionnelles deux dispositions du registre adoptées en 2011 par le gouvernement Harper, soit l’inscription systématique de tous les délinquants sans égard à leur risque de récidive et l’inscription obligatoire à perpétuité pour ceux qui ont commis des infractions multiples.

Cette décision faisait suite à la demande d’un individu coupable d’agressions sexuelles qui contestait l’ajout de son nom dans le registre pour le restant de ses jours.

Le temps presse, puisque si aucun correctif n’est apporté à la loi, les tribunaux ne pourront plus ordonner l’enregistrement des délinquants sexuels après le 28 octobre 2023.

«Présomption d’enregistrement»

Concrètement, le projet de loi prévoit que les prédateurs récidivistes et les individus coupables d’une infraction sexuelle grave contre un enfant continueront d’être inscrits automatiquement au registre.

Pour tous les autres criminels coupables d’une infraction sexuelle, il y aurait une «présomption d’enregistrement». S’ils veulent être exemptés du registre, ils devront démontrer que leur inscription irait à l’encontre des objectifs du registre ou serait disproportionnée.

«Cela devrait avoir pour conséquence que presque tous les délinquants sexuels seront inscrits au registre, tout en permettant d’assurer que le registre soit conforme à la Charte [canadienne des droits et libertés]», a déclaré M. Lametti.

Par ailleurs, les juges obtiendraient le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’enregistrement des délinquants pour toute leur vie dans le cas des infractions sexuelles multiples au cours d'un même procès, mais cela ne serait plus systématique et le risque accru de récidive devrait être établi.

De plus, deux nouvelles infractions, le partage non consensuel d’images intimes et l’extorsion, seraient ajoutés à la liste des infractions pouvant mener à l’inscription au registre.

Mesures pour les victimes

D’autre part, la pièce législative introduit des dispositions visant à donner aux victimes de délits sexuels plus de contrôle sur la protection de leur identité et l’accès à l’information de leur dossier après la sentence.

Les procureurs devront faire les meilleurs efforts possibles pour consulter les plaignants avant qu’une ordonnance de non-publication soit prononcée et le processus de révocation de cette ordonnance sera simplifié pour les victimes.

«Nous avons ici une solution qui reconnaît ce que des groupes de défense, des avocats et des victimes disent depuis de nombreuses années, à savoir que les victimes plaignantes d’infractions sexuelles ont fondamentalement le droit de décider si elles veulent ou non une interdiction de publication», a salué Morrell Andrews, du collectif My Voice, My Choice.

Le ministre Lametti s’est dit avoir confiance que la législation proposée passera le test de la Charte et obtiendra l’appui des autres partis, insistant sur le caractère «ciblé» et «stratégique» des mesures qui «aideront à garder nos communautés sécuritaires».