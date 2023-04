Du jamais vu en Formule 1: deux séances de qualifications et deux... courses

La Formule 1 vivra une fin de semaine inédite à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan, quatrième escale de la saison 2023.

C’est en effet dans les rues de Bakou qu’un nouveau format, qui consiste en deux séances de qualifications et deux épreuves distinctes, sera préconisé pour raviver, espère-t-on, le spectacle sur la piste.

Si la tenue d’une course sprint le samedi n’est pas un fait nouveau en F1, son résultat final n’aura aucune incidence sur l’épreuve principale du dimanche contrairement aux années antérieures.

Par cette démarche, on veut que la journée de samedi soit une compétition à part entière. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura qu’une seule séance d’essais libres pendant le week-end et elle aura lieu le vendredi.

Quelques heures plus tard, une première séance de qualifications permettra de déterminer la grille de départ de la course principale du dimanche. Il a été convenu que le format des trois rondes (Q1, Q2 et Q3) et la durée ne seraient pas modifiés.

Le « shootout sprint »

Le lendemain, la traditionnelle deuxième séance d’essais libres, inutile et sans saveur, a été rayée de la programmation pour être remplacée par une séance de qualifications qui, elle, déterminera les positions de départ de la course sprint prévue plus tard dans la journée.

Désignée « shootout sprint », cette séance de qualifications sera aussi divisée en trois rondes quoique la durée sera réduite à 12 minutes pour SQ1, dix minutes pour SQ2 et huit minutes pour SQ3. Quant à la course sprint, sa disposition reste inchangée : la distance est maintenue à une centaine de kilomètres et les huit premiers à l’arrivée récoltent des points selon le barème 8-7-6-5-4-3-2-1.

Plus de risques ?

Reste maintenant à savoir si ce nouveau format va favoriser les débats lors de la course sprint de samedi qui, depuis son instauration au Grand Prix de Grande-Bretagne en 2021, n’a pas soulevé les passions.

Or, comme cette courte épreuve n’a aucun effet sur la course du lendemain, les pilotes seraient peut-être tentés de prendre plus de risques qu’auparavant.

À la suite de cette expérience, les autorités de la F1 décideront si ce nouveau format sera maintenu ou si d’autres changements seront apportés. Cinq autres manches du Championnat du monde organiseront des courses sprint le samedi, soit l’Autriche, la Belgique, le Qatar, les États-Unis (Austin) et le Brésil.

Alonso vise un quatrième podium

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera aussi l’occasion pour l’écurie Aston Martin, et surtout Fernando Alonso, de porter à quatre sa série de podiums consécutifs depuis qu’il défend les couleurs de l’écurie dirigée par Lawrence Stroll.

L’Espagnol a rallié l’arrivée au troisième rang lors des trois premières étapes de la saison 2023. Avec l’annulation du GP de Chine, qui devait avoir lieu le 16 avril, les activités en F1 ont été interrompues pendant un mois.

« C’est bon d’être de retour après quelques semaines d’absence, a dit le double champion du monde. Ça m’a donné l’opportunité de recharger les batteries après un début de saison intense. Je me sens d’attaque pour la suite des choses. »

Défavorisée par sa vitesse de pointe ?

Son coéquipier Lance Stroll, lui, garde de bons souvenirs du circuit de Bakou, puisque c’est à cet endroit, à son année recrue (2017), qu’il a obtenu le premier de ses trois podiums en F1.

« Évidemment ça me rappelle de bons moments. C’est un circuit amusant qui procure des courses plutôt folles. J’ai hâte de vivre le nouveau format qui, à mon avis, sera apprécié par les spectateurs », a dit le pilote montréalais.

Considérée comme la deuxième force du plateau de la F1, du moins sur papier, l’équipe Aston Martin pourrait toutefois être défavorisée en raison de sa plus faible vitesse de pointe comparée aux monoplaces de Red Bull et de Ferrari particulièrement.

Bakou comporte non seulement des virages lents et des sections étroites, mais on y retrouve aussi de longues lignes droites qui permettent d’exprimer tout le potentiel du moteur.