GAUTHIER, Nicolas



À Montréal, le 18 avril 2023, à l'âge de 46 ans, est décédé subitement monsieur Nicolas Gauthier, fils de madame Claudette Gravel et de monsieur Normand Gauthier.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa soeur Viviane (Frédéric), ses neveux Alexis et Xavier ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 avril 2023, de 13h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSETél. 450.473.5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.