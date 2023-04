Grève des fonctionnaires fédéraux: les manifs se déplacent dans l'Est

Les employés fédéraux en grève à Sept-Îles ont déplacé leur ligne de piquetage à l’aéroport, mercredi matin. La présence des grévistes n’a pas causé de retard ni de perturbations.

Les membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada en grève se sont installés aux deux accès menant à l’aéroport de Sept-Îles. Devant ce qui semble être une rupture du dialogue, les grévistes ont décidé de passer leur message aux usagers et employés.

«Le Conseil du Trésor s’est retiré de la table de négociation hier. Donc, on amplifie nos lignes de piquetage. On retarde la circulation par alternance, on demande aux gens s’ils ont le temps de patienter sinon, on les laisse passer», a indiqué la présidente du local 10446 de l’Alliance de la fonction publique du Canada.

Selon elle, les négociateurs fédéraux se traînent les pieds et manquent de respect à la table de négociation. Près de deux ans après l’échéance des conventions collectives et après plus d’une semaine de grève, l’impatience se fait sentir. Les grévistes échangent avec les automobilistes.

Les discussions sont courtoises constate la gréviste Caroline Castonguay: «On ne veut pas empêcher les gens de prendre l’avion, ils ont déjà assez de difficulté comme ça ces temps-ci. On fait tout simplement ralentir. Je pense que dans l’ensemble, il y a beaucoup de gens qui comprennent que nous, ce qu’on veut est de ne pas perdre au niveau salarial. C’est le point d’achoppement qui est le plus pointilleux.»

Une cinquantaine de fonctionnaires en grève à Rimouski ont aussi quitté le lieu habituel de piquetage. Ils ont manifesté au centre-ville en déambulant dans les rues.

Les grévistes demandent un rattrapage salarial, une entente sur le télétravail et des mesures pour éviter la sous-traitance. Plus de 150 000 fonctionnaires membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada sont actuellement en grève.