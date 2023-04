Joe Biden, 80 ans, président jusqu'en 2028?

Joe Biden a annoncé qu’il sera candidat à la présidentielle de 2024 dans une vidéo préenregistrée de trois minutes. Étrange, non ? Il y a exhorté les Américains à le laisser « terminer ce travail ». S’il en est capable.

Beaucoup d’électeurs, même parmi les démocrates, en doutent. Huit sondages, en 2022 et 2023, indiquent qu’une majorité d’entre eux (57 %) aimeraient mieux quelqu’un d’autre. Ils ne sont que 38 % à vouloir que Biden soit leur candidat en 2024.

Pourtant, à part le retrait chaotique d’Afghanistan, l’administration Biden s’est révélée compétente. Sa principale réalisation a été de diriger le pays à travers la pandémie vers une forte reprise économique. Le taux de chômage américain est au plus bas depuis 1969.

Le problème, c’est son âge

À 80 ans, Biden est le président américain le plus vieux de l’histoire et il aurait 86 ans à la fin de son second mandat. Si Dieu lui prête vie.

Ses inévitables carences de vieillesse et ses hésitations seront constamment caricaturées par ses critiques et tièdement défendues par ses partisans embarrassés.

Rien n’indique pour l’instant que Biden affrontera de sérieux adversaires pour la nomination démocrate à la présidence.

Personnellement, je verrais le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, 55 ans, comme le candidat démocrate idéal. Mais il a nié à plusieurs reprises aspirer à la Maison-Blanche. Selon des sources de son entourage, il vise la présidentielle de 2028. Cachottier, va !

C’est Biden, sinon c’est Trump

Trump a perdu les élections de 2020 par sept millions de voix, et n’a gagné la présidence que par une marge très mince au collège électoral. Un changement de 44 000 voix en Arizona, en Géorgie et au Wisconsin aurait signifié une égalité 269-269, donnant à la majorité républicaine à la Chambre des représentants le soin de confirmer son élection.

Même si la cote d’approbation de Trump est en dessous de 30 % parmi l’ensemble des électeurs, sa cote de popularité chez les républicains est près de 80 %.

La base républicaine de Blancs sous-doués et sous-éduqués voit Trump comme le leader bien-aimé, privé de ses fonctions par des élections volées, qu’il faut remettre sur son trône.

Et les crimes de Trump ?

Quel sera l’effet des deux ou trois inculpations criminelles à venir contre Trump, pour sédition, vol de documents secrets et ingérences électorales ? Des choses plus sérieuses que d’acheter le silence d’une actrice porno.

Trump tente d’en tirer avantage. Il menace le pays de chaos et de troubles s’il est inculpé de ces accusations. Ça ne ferait, à mon avis, qu’accroître le nombre d’électeurs qui vont voter démocrate.

Cette campagne sera l’une des plus tumultueuses de l’histoire du pays. Le narcissique malveillant et mégalomane à la longue cravate rouge pourrait bien reprendre le pouvoir.

Si Trump est réélu ou s’il réussit à provoquer de graves troubles civils, il n’est pas certain que la démocratie américaine survivra.

Biden reste donc, malgré tout, le meilleur espoir — le seul espoir peut-être — d’empêcher un deuxième mandat de Trump.