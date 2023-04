La douleur de l’abus sexuel

Je vous écris pour vous demander de publier un texte composé suite à des abus sexuels. Je ne peux pas le faire parce que je refuse d’être identifiée et parce que je ne souhaite pas que ma famille le sache. Mais ma psychologue m’a conseillé de le faire publier pour aider d’autres personnes ayant vécu la même chose.

« Il y eut le soir, il y eut le matin, sans l’avoir vécue, mon enfance a disparu. Jamais elle ne revint.

Mon corps, il a violé. Mon âme, il a volée. D’abord, il m’a regardée, ensuite, il m’a touchée.

Je crois que j’ai pleuré, mais il a continué. Je me suis cachée, mais il m’a retrouvée.

J’ai voulu le frapper, mais il s’est vengé.

Il y a eu le jour, il y a eu la nuit, où me cacher ? Pour ne plus tenter cet homme que je fuis.

Partout il me suivait, toujours il me guettait. Le jour il m’épiait, la nuit il me prenait.

La tranquillité je cherchais, jamais je ne la trouvais. Souvent, je le surprenais, quand il me regardait. Le soir venu je savais, qu’encore il me blesserait.

Il y eut l’hiver, il y eut l’été, tant de honte, et ce lourd secret qui me hantait, comment le révéler ?

J’étais si tourmentée, j’étais si bouleversée. À ma maman je me suis confiée mais elle m’a rejetée.

J’étais si blessée. J’ai cessé d’exister. Lui a continué, et je me suis révoltée.

Mon corps j’ai détesté, par lui, j’avais péché.

Il y eut du temps, il y eut du temps, dans mon cœur s’installa la peine, dans mon âme s’incrustât la haine, et plus jamais je ne serais un enfant.

Je n’ai pu pardonner qu’on m’ait abandonnée.

Je peux bien pleurer, je peux bien crier, rien n’est effacé de ce passé que je ne pourrai oublier.

L’enfant en moi s’est manifestée, et je suis allée la rencontrer.

Elle m’a demandé de l’aimer et de l’amener vers la Liberté. »

À tous ceux qui ont souffert je dis : Courage !

J’espère que votre sublime effort pour crier votre douleur afin de l’évacuer sera récompensé. Je profite de l’occasion pour dire à toutes celles qui vivent avec une semblable douleur gravée au fond du cœur, que plus elles oseront prendre la parole, dire leur vérité à la face du monde, meilleures seront leurs chances de se réapproprier leur vie.