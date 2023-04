La nouvelle idée anti-Québec du NPD

Vous vous inquiétez déjà de la place du Québec dans un Canada qui veut accueillir un demi-million d’immigrants par année ? Vous vous demandez quelle place il restera pour le français ? Vous craignez que le poids politique du Québec fonde à vue d’œil dans le Canada ?

Vous n’avez encore rien vu, les amis.

Jagmeet Singh, le partenaire de danse de Justin Trudeau dans la coalition NPD-libéraux, trouve que le premier ministre ne va pas assez loin. Il a de nouvelles idées, notamment pour punir les provinces qui n’accepteraient pas assez de nouveaux arrivants.

Le NPD propose de lier les niveaux de financement fédéral en matière de logement au nombre d’immigrants acceptés. Jagmeet Singh a lancé la proposition dans la région de Vancouver en fin de semaine. Sa suggestion n’a pas fait la manchette au Québec, elle est même passée totalement inaperçue.

Impact au Québec

Pourtant, l’impact pour le Québec serait majeur. Je rappelle qu’au Québec, aucun de nos partis politiques ne considère comme possible de suivre le rythme d’immigration dans lequel se lance le Canada. Pour prendre notre part du demi-million de Justin Trudeau, le Québec devrait fixer son seuil annuel d’immigration aux environs de 120 000. Oubliez la francisation et l’intégration dans un tel scénario.

L’automne dernier, les cinq partis politiques du Québec en campagne avaient dans leur programme des seuils d’immigration qui se situaient entre 35 000 et 75 000. Le parti élu, la CAQ, suggérait 50 000. Dans tous les cas, on est loin du 120 000 nécessaire pour suivre le rythme du Canada.

Vous comprenez la conséquence de la proposition du chef du NPD. Si le Québec ne reçoit pas sa part de nouveaux arrivants, il devrait donc voir diminuer sa portion des transferts fédéraux pour le logement. Dans le cas présent, le Québec pourrait voir ses budgets coupés de moitié ! En pleine crise du logement.

Menace réelle ?

Évidemment, il serait tentant de détourner le regard de cette proposition en disant qu’elle émane du quatrième parti à la Chambre des communes. Qu’elle émane d’un parti qui n’a aucune chance de prendre le pouvoir.

Ce serait oublier l’influence énorme qu’a gagnée le NPD depuis qu’il a signé une entente pour soutenir le gouvernement libéral minoritaire. Dans le cadre de cet accord, Jagmeet Singh a fait verser des dizaines de milliards à Justin Trudeau, notamment dans un programme de soins dentaires.

En plus de ça, il faut voir le NPD comme la serre où germent les jeunes plants des prochaines idées wokes du Canada. Ces idées font leur chemin dans les médias et dans le public au Canada anglais. Et le nombre d’idées qui semblent laisser le Québec en dehors de l’équation canadienne s’en va grandissant.

La logique appliquée par Jagmeet Singh pour l’habitation est simple : plus d’immigrants, plus de besoins, plus d’argent fédéral. Sinon, bye ! L’argent pour mettre un couteau sous la gorge du Québec et nous faire renoncer à nos politiques d’immigration.