La Zarra sort du silence dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux

Après avoir été pointée du doigt pour ses présumés caprices de diva, la chanteuse canadienne La Zarra s’adresse à ses admirateurs dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux.

L’auteure-compositrice-interprète née à Montréal et candidate française pour l’Eurovision a tenu à s’adresser directement à ses abonnés et à ses admirateurs dans une vidéo d’une minute onze, mise en ligne aujourd’hui. Cela après avoir récemment été pointée du doigt par de nombreuses personnes pour son comportement et ses « caprices de diva ».

« Je suis à quelques jours de partir à Liverpool et je voulais absolument vous adresser ce message de remerciements, dit-elle. C'est la dernière ligne droite ! Je suis plus que déterminée à porter avec fierté et amour les couleurs de la France ! Vous m'avez donné une force inimaginable et je voulais vous rassurer. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on reconnaît les gens qui vous aiment et la puissance de l'amour. »

La vidéo a déjà récolté plus de 41 000 visionnements.

L’artiste, qui a subi son lot d’insultes sur les réseaux sociaux récemment après avoir annulé plusieurs concerts à cause d’« un problème personnel » ajoute : « On ne peut pas toujours faire l'unanimité. On ne lâche rien ! Restons concentrés sur l'essentiel. On est prêts, on est plus que prêts ! Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool avec un spectacle éblouissant, dangereux et so chic à la française ! Liverpool, la grande France arrive !"

On se souvient que la chanteuse avait pris ses distances des réseaux sociaux il y a deux semaines. Elle avait écrit sur Twitter « avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles ». « Ces moments d’intimité vont être importants pour moi, avait-elle ajouté. Merci pour votre bienveillance. »