LASSO en ville: James Barker Band et Brittany Kennell sur scène

La formation ontarienne James Barker Band, la chanteuse québécoise Brittany Kennell et Griffen Palmer, dont le premier album doit sortir dans les prochains jours, seront les trois têtes d’affiche de la soirée en salle du festival LASSO.

Tous trois présents dans la programmation extérieure l’an dernier, les musiciens seront cette fois au sommet de la marquise pour la soirée LASSO en ville, qui aura lieu le 17 août prochain au Mtelus.



Le coup d’envoi de LASSO Montréal sera quant à lui donné le lendemain au parc Jean Drapeau, alors que Kane Brown et Chris Stapleton, les têtes d’affiche de l’événement extérieur, fermeront les soirées des 18 et 19 août.



Le festival LASSO Montréal a rassemblé plus de 35 000 adeptes de country l’année passée, lors de son inauguration.