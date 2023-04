Le droit à l'avortement menacé, même ici, au Québec

La ministre Martine Biron a annoncé qu’elle lançait une tournée de consultation afin d’assurer que le droit à l’avortement soit immuable au Québec. C’est ce qu’il faut faire sans tarder.

Cela semble surréel qu’on ait à remettre cet enjeu sur la table en 2023, mais c’est plus que nécessaire. Et oui, même ici au Québec...

L’avortement au cœur des débats

Pour la ministre, le climat international et particulièrement ce qui se passe chez nos voisins américains amènent des raisons légitimes de penser que ce droit pourrait être bafoué. Je pense la même chose.

Aux États-Unis, le sujet du droit à l’avortement est devenu une question de l’urne et est tellement important que c’est ainsi que Joe Biden a ouvert sa vidéo lançant sa campagne à la présidence hier.

La droite religieuse canadienne revigorée

Ça se passe aux États-Unis, disent certains... mais quand on prend le temps de regarder les convictions de plusieurs élus siégeant principalement dans l’ouest du Canada, mais aussi en Ontario et dans les Maritimes il y a de quoi s’inquiéter. Ces élus sont présentement muselés sur ces questions, mais ils sont là, prêts à agir.

Des élus émanant de la droite religieuse conservatrice qui ont déposé pas moins de 48 projets de Loi visant à restreindre l’avortement au fil des ans. Élus financés par des bénévoles pro-vie qui lentement mais sûrement tissent leur toile et se galvanisent des victoires au sud, notamment Roe v. Wade

On espère que l’exercice nous protégera des manigances visant l’accès à l’avortement et à la pilule abortive selon le nombre de semaines de grossesse pour qu’il soit défini selon des directives médicales et non pas selon les lobbies pro-vie, antiavortement ou religieux. Et que l’accès aux soins dans toutes les régions du Québec et en quantité suffisante soit un principe non négociable.

Il est toujours bien de se rappeler qu’en 2023 au Canada, le Nouveau-Brunswick restreint l’accès à l’avortement avec un PM ouvertement pro-vie et que Pierre Poilievre a obtenu l’appui lors de sa course à la chefferie de la candidate Leslyn Lewis ouvertement et fière opposante à l’interruption volontaire de grossesse.

Quand on voit Poilievre s’inspirer de l’agenda trumpiste comme on l’a vu la semaine dernière, il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule.