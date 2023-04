Le Québec gère mal l’érosion et la submersion de ses berges

Québec peine à s’adapter aux changements climatiques en matière d’érosion des berges et de submersion côtière, ce qui pourrait mettre la sécurité des Québécois en danger et coûter très cher aux contribuables d’ici 2065.

• À lire aussi: Entreprises belges qui veulent investir à Québec: «Si vous n’êtes pas verts, on n’ira pas»

• À lire aussi: La décarbonisation à l’aveuglette: le Fonds vert critiqué pour son manque d’imputabilité et ses objectifs très flous

• À lire aussi: Des travaux pour contrer l’érosion des berges devront attendre au Lac-Saint-Jean

C’est le constant de la commissaire au développement durable dans son plus récent rapport déposé à l’Assemblée nationale mercredi matin.

Selon le Plan pour une économie verte, l’adaptation aux changements climatique est l’un des enjeux importants du gouvernement de la CAQ.

La commissaire Janique Lambert souligne que les changements climatiques constituent les principales causes de la hausse de l’érosion et la destruction des côtes du Québec, ce qui pourrait causés des dommages de 1,5 milliard d’ici 2065.

Elle rappelle que l’érosion et la submersion des côtes entraînent des risques pour la sécurité des personnes, l’intégrité des infrastructures et les écosystèmes côtiers.

Pas moins de 50% des rives à l’est du territoire étaient déjà à risque en 2013.

Manque de prévention

Or, la commissaire constate que 10 ans plus tard, les dépenses du ministère des Transports en matière d’érosion et de submersion n’ont pas été injectées en prévention, mais majoritairement à la suite de dommages.

«Sa planification ne s’appuie pas sur un portrait complet des risques par ces aléas pour le réseau routier sous sa responsabilité», note le rapport.

Elle critique également le ministère de la Sécurité publique, estimant qu’il n’a pas mis en place une planification à long terme des projets d’adaptation pour atténuer ces risques à un niveau acceptable. Cette planification comporte d’ailleurs «des lacunes».

Le ministère de l’Environnement «n’a pas identifié les activités nécessaires à la conservation des écosystèmes», signale aussi la commissaire.

D’ailleurs, elle constate que le Québec manque de connaissances importantes sur l’érosion des berges. Puis, les connaissances acquises ne sont pas pleinement accessibles.

Peu d’encadrements

Encore une fois, les principales victimes de l’impact de l’érosion de berges dû aux changement climatique sont les municipalités. Et, encore une fois, elles manquent de moyens.

«Peu de municipalité bénéficient de l’encadrement et du soutien nécessaires du ministère de la Sécurité publique et du ministère de l’Environnement pour prendre en charge efficacement les risques liés à l’érosion et à la submersion côtières», indique la commissaire.

Puis, les cartes de zones de contraintes servant à encadrer l’aménagement du territoire n’ont toujours pas été produites pour toutes les municipalités côtières et celles-ci manquent de soutien technique et financier pour réussir à s’adapter.

«Ces cartes déterminent des zones à l’intérieur desquelles certaines mesures préventives décrites au cadre normatif doivent s’appliquer, comme l’interdiction de construire de nouveaux bâtiments», indique le rapport.

Lacunes dans la conservation des milieux humides

Bien que le Québec a adopté la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques pour freiner leur perte et obtenir des gains, le ministère de l’Environnement manque d’efficacité pour en assurer la protection.

Il s’agit d’un constat autre constat de la commissaire au développement durable. Des lacunes ont été observées dans les mécanismes mis en place. Le ministère est incapable d’avoir l’assurance que les projets [construction] réduisent au minimum l’impact sur ces milieux. Pire encore, il gère mal les programmes de restauration et de création de milieux humides servant «à compenser efficacement les pertes.»

Mais encore, «la majorité des autorisations ministérielles délivrées» afin que soient effectués des travaux en milieux humides durant les 10 dernières années «n’a fait l’objet d’aucune inspection de conformité.»

Des doutes sur les évaluations

Par ailleurs, la commissaire a évalué la justesse de l’Indice de performance en matière de développement durable qui permet aux citoyens de surveiller les efforts environnementaux des ministères et organismes.

Là aussi, la commissaire constate des lacunes, «ce qui sème le doute sur les résultats obtenus.

Selon elle, la note globale «pourrait ne pas donner un portrait fidèle de la réalité», critiquant un manque d’indépendance dans la mise en œuvre d’évaluations.