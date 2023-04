Le troisième lien est mort, vive la deuxième métropole!

Le troisième lien autoroutier est mort. Maintenant, vive le projet de deuxième métropole ! C’est en substance ce qui ressortait du discours inconsistant d’élus caquistes de la région, hier après une rencontre avec François Legault.

Après cette rencontre, plusieurs élus de la CAQ ont mis l’accent sur la solidarité qui les unissait soudainement, après ce « coup dur ».

En entrevue dans plusieurs médias, la ministre Martine Biron a affirmé que l’abandon du tunnel les obligeait à revoir les façons de faire.

À savoir comment on comptait remplacer le projet de tunnel, la ministre s’est empressée de dévier sur l’importance « de solidifier cette deuxième métropole », un « projet qui tient la route » selon elle, et dont la colonne vertébrale était un troisième lien autoroutier.

Moment mal choisi

Mais comment les élus de la grande région peuvent-ils penser que cela peut compenser ?

Et qu’il est à propos d’insister sur l’importance de travailler ensemble, sur les deux rives, alors que leur gouvernement vient d’enterrer cette soi-disant colonne vertébrale ?

L’abandon récent du tunnel a été accueilli par des acclamations de la part du maire de Québec, qui milite pour un tunnel réservé au transport collectif, et sous la colère de Lévis et de Chaudière-Appalaches.

Et alors même que le cadavre est encore chaud, le caucus choisit ce moment pour inviter les élus de nouveau à mettre de côté leurs intérêts respectifs et à travailler pour la région. Où est la cohérence ?

Éclater les frontières

« On veut faire éclater les frontières, disait en mars le ministre Jonatan Julien, responsable de la région. On veut assurer et créer une synergie qui va nous amener plus loin. Un partage des idées, une émulation de ces idées-là pour travailler ensemble dans une perspective régionale. »

Je n’ai aucun doute sur la volonté du ministre Julien. Il s’est d’ailleurs entretenu avec le maire Gilles Lehouillier afin de s’assurer de nouveau de sa collaboration.

Mais l’initiative d’une zone métropolitaine où tout le monde travaille en synergie tombe au pire moment.

La volonté d’y travailler peut être maintenue en vie artificiellement, mais dans les faits, le désir n’y sera pas, et ce pour un bon bout de temps.