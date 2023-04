Les abeilles productrices de miel menacent les abeilles sauvages

L’abondance d’abeilles mellifères menace la population d’abeilles sauvages en ville, selon une nouvelle étude menée par l’Université Concordia.

Les abeilles mellifères sont celles qui produisent du miel. Aussi appelés abeilles domestiques, ces insectes vivent en colonie. À l’inverse, les abeilles sauvages sont solitaires et ne produisent pas de miel. Elles butinent uniquement pour nourrir leurs petits, et certaines plantes à fleurs dépendent d’elles pour se reproduire, et vice-versa.

Dans son étude publiée dans la revue PeerJ, l’équipe de chercheurs de l’Université Concordia a affirmé que «l’expansion rapide de l’apiculture urbaine pourrait avoir des effets néfastes sur les populations d’abeilles sauvages environnantes».

Pour en arriver à cette conclusion, l’équipe s’est rendue, à l’été 2020, dans 15 lieux de l’île de Montréal reconnus pour attirer les pollinisateurs, dont des jardins communautaires, des cimetières et de grands parcs urbains, pour comparer les données relatives aux populations d’abeilles à celles recueillies aux mêmes endroits en 2013.

Sur les 6200 abeilles analysées, environ 4000 appartenaient à 120 espèces sauvages et environ 2200 étaient de type mellifère. À titre de comparaison, les 5200 abeilles capturées à des endroits similaires en 2013 appartenaient presque exclusivement à 163 espèces sauvages.

L’étude révèle ainsi que la richesse en espèces sauvages «diminuait considérablement là où les abeilles mellifères abondaient», mais qu’elle restait «sensiblement la même» depuis 2013 dans les zones où la population d’abeilles mellifères était moins importante.

«Nous avons découvert qu’aux endroits où la population d’abeilles mellifères a le plus augmenté au fil du temps, le nombre d’espèces d’abeilles sauvages est le plus bas», a déclaré Gail MacInnis, auteure principale de l’étude et ancienne chercheuse postdoctorale de l’Université Concordia.

Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le nombre de colonies d’abeilles mellifères sur l’ensemble de l’île de Montréal a été multiplié par douze de 2013 à 2020, passant de 250 à près de 3000.

Le manque d’encadrement pointé du doigt

Mme MacInnis estime que «l’absence de registre et la réglementation lacunaire» sur l’apiculture en ville et sur la population des abeilles compliquent la tâche des chercheurs.

«Si nous souhaitons entretenir de grandes populations d’abeilles, nous devons garantir des sources de nourriture suffisantes, mais aussi surveiller la densité de population. Surtout en ce qui a trait aux abeilles à usage commercial, sujettes à une multitude de maladies. Cela peut devenir d’autant plus problématique quand un grand nombre de novices ayant peu d’expérience avec l’endiguement des pestes comme les acariens, virus et autres pathogènes s’adonne à l’élevage d’abeilles dans un même secteur.»