Vols fréquemment annulés ou reportés: les Îles-de-la-Madeleine pourraient perdre deux médecins spécialistes

Deux médecins spécialistes envisagent de cesser de se rendre aux Îles-de-la-Madeleine en raison des vols fréquemment annulés ou reportés; une frustration partagée par de nombreux patients quand vient le temps de se faire soigner sur le continent.

Le CISSS des Îles affirme que les difficultés d’assurer un transport aérien fiable a désormais un impact direct sur les soins prodigués dans ses installations.

« L’incertitude quant aux arrivées et départs entraîne des insatisfactions tant chez notre clientèle que chez nos médecins spécialistes. Deux médecins nous ont fait part de leur questionnement sur le maintien de leur pratique dans l’archipel face à l'incertitude liée au transport aérien », affirme Dr Jean-François Bellemare, directeur intérimaire des services professionnels et hospitaliers.

Sa direction « travaille activement avec les différents acteurs impliqués dans le dossier afin d'éviter la perte de notre précieuse main-d’œuvre », ajoute-t-il dans une déclaration écrite.

Un « enfer »

C’est qu’Air Canada a abandonné une dizaine de lignes régionales en 2020 et ne dessert plus les Îles que l’été, durant la saison la plus rentable. Les Madelinots doivent donc se fier à Pascan, mais sa flotte en renouvellement fait souvent l’objet de réparations.

Et le plan dévoilé l’an dernier par le gouvernement Legault pour subventionner des billets à 500$ a eu peu d’effets pour améliorer la situation, selon de nombreux acteurs régionaux.

Selon nos informations, un psychiatre spécialisé en dépendance envisage de jeter l’éponge, après sept années à desservir les insulaires. Malgré nos demandes, celui-ci a préféré ne pas témoigner, afin de ne pas décourager des collègues.

La seule ophtalmologiste des Îles, Dre Chantal Delorme, a également décidé de réduire ses activités professionnelles dès 2024.

« Je vis l’enfer carrément, confiait-elle récemment à l’émission J.E. Ça crée un stress énorme sur moi, beaucoup de frustration, beaucoup de sentiment d’impuissance face à mes patients. » Dre Delorme n’a pas souhaité commenter pour cet article.

Problème généralisé

« Tous les spécialistes qui ont à se déplacer aux Îles vivent ces changements d’horaires, ces reports, ces retards, encaissent des pertes de revenus, des pertes de temps, des changements de rendez-vous », confiait le député péquiste Joël Arseneau le 6 avril dernier, après avoir à nouveau dénoncé la situation au Salon bleu.

Le constat vaut aussi pour les patients : le CISSS doit assumer quelque 7 000 vols annuellement pour des usagers traités sur le continent ou des membres du personnel.

Député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau fait lui-même les frais de ce service aléatoire : devant les retards et reports, il lui arrive de finalement rester à Québec, plutôt que de rentrer dans sa circonscription, lorsque les travaux ajournent le jeudi après-midi.

« Une fois, j’ai payé 250$ de taxi » pour faire l’aller-retour plusieurs fois entre son appartement dans la Capitale-Nationale et l’aéroport, où son vol était reporté, raconte-t-il.

« Avec l’emploi que j’ai, ce n’est pas un enjeu, le taxi. Mais il y a des gens qui sont à l’hôpital, qui viennent des Îles, qui ont été là trois jours ou trois semaines, ils obtiennent leur congé et ils vivent le même manège que moi », illustre Joël Arseneau.