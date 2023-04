LHJMQ: Les Remparts sont-ils les négligés face aux Olympiques?

Ils ont fini au premier rang du classement de la saison régulière. Ils ont connu leur meilleure saison depuis leur retour dans la LHJMQ, il y a 26 ans. Pourtant, il semble que ce soit dans la peau des négligés que les Remparts vont amorcer leur série demi-finale face aux Olympiques de Gatineau, vendredi au Centre Vidéotron.

Notre expert Kevin Dubé a d'ailleurs prévu que Québec subirait l'élimination en sept matchs dans cette confrontation attendue, ce qui paverait la voie à une finale entre Gatineau et Sherbrooke.

Ce statut de négligé des Remparts, il peut s'expliquer par le fait que les Olympiques constituent un rouleau compresseur depuis la mi-saison, eux qui ont remporté 31 de leurs 33 dernières rencontres. Et depuis le début de ces séries, les joueurs de Louis Robitaille ont inscrit 53 buts, n'en concédant du même coup que... neuf.

De son côté, Patrick Roy le reconnaissait après que ses «Diables rouges» eurent éliminé en quatre matchs de l'Océanic: son équipe devra jouer du meilleur hockey si elle veut atteindre la finale. «La croisière est terminée!» a ajouté l'entraîneur-chef, lundi.

Photo Stevens LeBlanc

Il préfère ne pas le savoir

Deux jours plus tard, le pilote disait au terme de l'entraînement matinal que le rôle de favori ou celui de négligé lui importait cependant peu: «J'aime mieux ne pas le savoir, honnêtement. Comme j'ai dit à toute ma gang, l'important, c'est la façon dont on se prépare pour vendredi. La façon dont on va jouer. Je me concentre vraiment là-dessus.»

«Ce qui est important, c'est qu'on doit élever notre jeu d'un cran, a-t-il renchéri. On doit présenter du meilleur hockey que celui qu'on a joué dans les deux premières séries si l'on veut passer au travers de ces très bonnes équipes-là [et atteindre la Coupe Memorial].»

Même si son rôle d'entraîneur-chef l'empêche de tomber lui aussi dans le jeu des prédictions, il y est allé de sa propre analyse, un sourire en coin: «S'il y a une chose que je peux vous assurer, c'est qu'à la fin, il y a une seule équipe qui va l'emporter!» a lancé l'ancien gardien émérite.

Lapenna, comme Vasilevskiy

Parlant de gardiens, les Remparts devront trouver le moyen de déstabiliser l'impressionnant Francesco Lapenna.

Photo fournie par Jonathan Roy / Remparts de Québec

Échangé de Charlottetown à Gatineau durant la dernière saison, Lapenna, 20 ans, a présenté une fiche de 28-5 depuis son arrivée chez les Olympiques. Il a aussi montré une moyenne de buts alloués de 2,22 et un taux d'efficacité de ,926 lors des 24 rencontres de saison régulière qui ont suivi la transaction.

«C'est sûr qu'il joue du bon hockey, mais les Olympiques jouent aussi du bon hockey devant lui, a pointé Patrick Roy. Mais il n'y a pas de recette miracle: quand un gardien est dans sa zone, il faut bien travailler devant lui, lui obstruer la vue.»

L'entraîneur-chef pointe d'ailleurs comme exemple le travail effectué par les Maple Leafs pour déstabiliser le gardien du Lightning, Andrei Vasilevskiy, dans les séries de la LNH.

«Ils rendent le travail du gardien beaucoup plus difficile, a-t-il noté. Mais je ne dis rien d'extraordinaire: Gatineau va sûrement faire la même chose avec [William Rousseau].»

Un duel de gardiens?

Car Rousseau affiche lui aussi une belle confiance ce printemps, après une fin de saison plus laborieuse. Le vétéran a montré un étincelant taux d'efficacité de ,930 au cours de ses huit victoires.

Photo d'archives, Didier Debusschère

Mais de là à parler d'une série de gardiens? Roy n'est pas certain. «Oui, je pense que l'un des deux gardiens peut faire la différence dans la série. Mais il faut faire attention, ce sont deux équipes avec beaucoup de profondeur. Ils ont quatre trios comme nous, trois paires de défenseurs comme nous, deux bons gardiens comme nous...»

«Mais c'est sûr que les gardiens peuvent toujours jouer un rôle. Je ne suis pas la bonne personne pour dire le contraire...» a ajouté l'homme aux trois trophées Conn-Smythe.