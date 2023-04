Malaise sur le salaire des élus à Québec

L’augmentation de salaire de 30 000$ proposée pour les députés cause un malaise à l’Assemblée nationale. Québec solidaire rejette la recommandation, tandis que les autres partis évitent de se prononcer sur le sujet.

« Il n'y a personne qui s'est engagé en politique pour se mettre de l'argent dans les poches, j'en suis convaincu, a affirmé le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, mercredi matin. Mais, malheureusement, se voter à soi-même son propre salaire, ça peut alimenter la perception que c'est ça qui se passe, ça peut alimenter la perception qu'il y a une classe politique qui est déconnectée des gens qu'elle représente, ça peut alimenter la méfiance, ça peut alimenter le cynisme. »

La veille, M. Nadeau-Dubois et sa collègue Manon Massé avaient envoyé une lettre aux chefs des autres partis afin de les inviter à rejeter les recommandations d’un récent rapport qui propose une hausse de 30 000$ du salaire de base des élus. L’Assemblée nationale devra maintenant voter sur un futur projet de loi pour concrétiser la hausse.

Québec solidaire s’oppose à l’idée d'augmenter de 30% le salaire des député-es. Les élus ne devraient pas voter leur propre salaire!#PolQc #AssNat pic.twitter.com/5Y4XHcWagE — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) April 26, 2023

QS propose plutôt la mise en place d’un « comité indépendant et exécutoire » qui déciderait pour les élus.

Malaise

La position des solidaires a placé ses adversaires dans l’embarras.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec refuse de se prononcer sur la pertinence d’une telle hausse de revenu pour les députés. « Non, non, je n'embarquerai pas là-dedans. Il y a un rapport qui a été déposé quant au salaire des députés, on va voir la réponse qui sera accordée à cela par le gouvernement, puis, le cas échéant, on fera le débat », a commenté Marc Tanguay.

Même mutisme au Parti québécois. « Écoutez, c'est la bébelle du gouvernement. Le gouvernement veut ça, on ne le sait pas pourquoi. Moi, je ne l'ai jamais demandé. Je ne me suis jamais plaint de mon salaire. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités puis ses décision », affirme le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Projet de loi à venir

Le whip en chef du gouvernement a confirmé mardi qu’un projet de loi sera déposé « en temps et lieu ». « Les oppositions vont le regarder et on va en discuter ensemble », a déclaré Éric Lefebvre.

Mercredi, le premier ministre François Legault n’a pas voulu confirmer un échéancier. « On est encore en train d’examiner le rapport », affirme-t-il.

Lorsque questionné sur son propre revenu à titre de premier ministre, François Legault a souligné être « privilégié » financièrement du fait de sa carrière passée.