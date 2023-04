Même si Connor McDavid n'a pas marqué, les Kings sont dans le gros trouble

Au terme du cinquième match de la série entre les Oilers d’Edmonton et les Kings de Los Angeles, un constat s’impose : le club de l’Alberta a trouvé ses aises.

Cinq joueurs différents des Oilers ont touché la cible dans un gain de 6 à 3 leur permettant de prendre les devants 3 à 2 dans la série. La majorité des buts de la formation canadienne sont venus des joueurs de soutien.

«Voilà pourquoi nous sommes une bonne équipe, a déclaré l’attaquant Leon Draisaitl, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet. Nous avons tellement de gars qui peuvent envoyer la rondelle dans le filet et créer des chances de marquer. C’était super de voir ces gars-là s’inscrire à la marque.»

Ces «gars-là», ce sont le défenseur Brett Kulak, ainsi que les attaquants Nick Bjugstad (deux fois) et Zach Hyman. Le dernier de cette liste a par ailleurs réussi à faire bouger les cordages en redirigeant un tir de son coéquipier Evan Bouchard avec son menton...

«Je ferais ce sacrifice n’importe quand pour un but, a affirmé Hyman. J’ai marqué des buts avec plusieurs parties de mon corps. C’était la première fois avec mon visage.»

Des Kings insatisfaits

Les visages étaient longs dans le camp des Kings après le match et personne n’affichait sa satisfaction quant à l’effort fourni.

«Ce n’était même pas assez pour remporter le deuxième match de la saison régulière», a ironisé l’entraîneur-chef Todd McLellan.

L’attaquant Adrian Kempe a tenté d’être un peu plus positif que son pilote en rappelant la performance du quatrième affrontement, que les Kings ont tout de même perdu 5 à 4 en prolongation.

«Ils ont une bonne équipe. Ils ont des joueurs très talentueux, a-t-il dit. Au cours du dernier duel, lorsque nous avons été à notre meilleur, nous avons prouvé que nous pouvons être agressifs, créer des revirements et être en contrôle. Nous devons revenir à ça, car ce n’était pas le cas ce soir [mardi].»

Pour Anze Kopitar, il s’agit d’une question de confiance.

«Je pense que nous devons jouer avec plus d'assurance, et ce, dès le début, a affirmé le capitaine des Kings. Nous avons vécu un début de match que nous ne voulions pas vivre ce soir et nous n'avions pas besoin de ça. Nous devons être plus désespérés et beaucoup plus affamés.»

- Les Kings tenteront de forcer la tenue d’un septième et ultime match devant leurs partisans samedi soir. L’affrontement sera présenté sur les ondes de TVA Sports.