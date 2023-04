Montréal repart le projet de centre culturel au Bain Saint-Michel à zéro après avoir dépensé 2M$

La transformation du Bain Saint-Michel dans le Plateau Mont-Royal revient à la case départ après l’abandon du chantier qui a déjà coûté quelque 2 millions de dollars aux contribuables montréalais.

« Heille, ça va faire! Arrêtez de dépenser notre argent et mettez-nous un bassin », peste Galia Vaillancourt, qui s’est mobilisée avec d’autres citoyens pour que le bâtiment construit vers 1910 conserve sa vocation de piscine.

La Ville de Montréal veut plutôt faire de l’ancien bain public de la rue Saint-Dominique un lieu de diffusion et de création culturelle.

Le bâtiment a accueilli les baigneurs jusqu'en 1993, avant de servir de lieu de diffusion culturelle. Il est fermé depuis 2014 pour des raisons de sécurité.

Des travaux inachevés

Le projet de transformation en centre de diffusion culturelle a connu de nombreux ratés depuis le début des travaux, au printemps 2021.

En août, la Ville a résilié un contrat 7,8 millions de dollars avec l’entrepreneur Norgéreq Ltée en raison d’une explosion des coûts.

Mercredi au comité exécutif, l’administration Plante a mis fin au contrat de 800 000$ à l'équipe d’architectes et d’ingénieurs choisie en 2016 et formée de Services intégrés Lemay et associés inc., Martin Roy et associés inc. et Éléma experts-conseils inc.

Elle cherche désormais de nouveaux architectes dans l’espoir de relancer le chantier en 2025, en vue d'une ouverture l'année suivante.

Anouk Lebel/JdeM

Les travaux ne sont complétés qu’à 30%, peut-on lire dans les documents du comité exécutif. C’est la décontamination de matières dangereuses supplémentaires, la relocalisation de la connexion des égouts et la découverte d’infiltration d’eau au sous-sol qui ont entraînés les retards et fait monter la facture.

La Ville a déjà déboursé quelque 2 millions de dollars: un montant d’environ 500 000$ à l’équipe d’ingénieurs et d’architectes et un montant de plus d’un 1,5 million de dollars à l’entrepreneur, selon les documents de la Ville.

«Tout le monde se plaignait que ça coûterait cher une piscine, ils ont sûrement dépensé trois fois plus que si c'était un bassin», lance Mme Vaillancourt, frustrée.

Des leçons à tirer

Pour l’opposition officielle à l’hôtel de Ville de Montréal, le Bain Saint-Michel s’ajoute à la longue liste de projets mal gérés par l’administration de Projet Montréal.

« Que ce soit la réfection de l’Hôtel de Ville, le centre de transport Bellechasse ou les centres de traitement des matières organiques, les dépassements de coûts et les complications s’accumulent », a réagi dans une déclaration écrite le chef d’Ensemble Montréal Aref Salem.

« Il faudra tirer des leçons pour que la prochaine fois ça ne prenne pas dix ans rénover un petit édifice», a pour sa part commenté Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal.

L’architecte de formation souligne que la valeur historique du Bain Saint-Michel est indissociable de celles des autres anciens bains publics montréalais, qui avaient un rôle important dans les anciens quartiers ouvriers.

Au moment d’écrire ces lignes, la Ville de Montréal n’avait pas répondu à nos demandes.