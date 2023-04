Morgan Wallen n’était pas « trop ivre pour monter sur scène »

Morgan Wallen n’a pas annulé son concert de dimanche dernier parce qu’il « était tellement ivre qu’il est parti en ambulance », tel que l’a prétendu un garde de sécurité. Le chanteur (qui avait perdu la voix) et son équipe ont pris bien soin de tout démentir publiquement.

Le populaire chanteur country a annulé son spectacle au stade Vaught Hemingway de l'Université du Mississippi à Oxford, le week-end dernier, quelques minutes avant de devoir monter sur scène. Il s'était excusé à ses admirateurs le lendemain de l'incident, sur Instagram, en expliquant qu'il avait une extinction de voix.

Selon le magazine People, on peut entendre - dans une vidéo TikTok - un agent de sécurité converser avec un admirateur le dimanche soir alors que le spectacle venait d'être annulé.

« Perdre sa voix, c'est de la merde » dit le gardien en ajoutant que le chanteur de 29 ans « ne pouvait pas marcher » et qu'il était « trop ivre » pour présenter son spectacle. « Une ambulance l'a emmené », aurait-il également prétendu.

Le PDG de l’étiquette de disque de Morgan Wallen - BEST Crowd Management - a rapidement publié une déclaration corrective sur les réseaux sociaux, niant les allégations du gardien de sécurité.

« Un employé embauché de BEST Crowd Management a fait de fausses déclarations concernant le concert de Morgan Wallen d'hier soir et nous ne maintenons pas les détails de sa déclaration ».

« Merci @bestcrowdmanagement d'avoir corrigé votre employé, qui a inventé toute une histoire qui était loin d'être vraie. Chaque détail était faux », a ensuite publié Morgan Wallen sur Instagram.

« Risible ce que certaines personnes diront juste pour une réaction », a-t-il ajouté.

L’artiste originaire du Tennessee - dont l’album One Thing at a Time est toujours à la tête du palmarès Billboard 200 pour une septième semaine consécutive - sera de passage au Centre Vidéotron de Québec le 22 septembre et au Centre Bell de Montréal le 23 septembre prochain.