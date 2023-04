Le Québécois Nicolas Bolduc a signé la direction photo du nouveau film Les Trois Mousquetaires

Le directeur photo québécois Nicolas Bolduc a réalisé un rêve d’enfance en signant les images du film Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan, la nouvelle adaptation du célèbre roman d’Alexandre Dumas qui débarque sur les écrans du Québec vendredi, après avoir attiré déjà plus de 2,3 millions de spectateurs dans les salles françaises.

«C’est l’enfant en moi qui a été séduit par ce projet», confie Nicolas Bolduc, joint au téléphone plus tôt cette semaine.

«J’ai lu tous les romans d’Alexandre Dumas quand j’étais jeune: Les Trois Mousquetaires, La reine Margot, Le Comte de Monte-Cristo... J’ai aussi été marqué par certaines des adaptations cinématographiques qui ont été faites au fil des années. Je m’étais promis de faire, un jour, un film de cape et d’épée. Alors, quand l’occasion s’est présentée, j’ai sauté dessus. Mon agente, en France, aurait préféré que je travaille sur un film américain, mais je tenais à faire Les Trois Mousquetaires parce que c’est ma jeunesse et que c’était trop touchant pour moi.»

Recruté par le réalisateur français Martin Bourboulon (Eiffel), Nicolas Bolduc a passé une année entière en France pour le tournage des Trois Mousquetaires: D’Artagnan et de sa suite, Les Trois Mousquetaires: Milady, qui prendra l’affiche l’an prochain. Les deux films ont été tournés sur une période de 150 jours et avec un budget colossal de 70 millions d’euros (soit environ 105 millions $CAN).

«C’est sûr que c’est le projet le plus ambitieux sur lequel j’ai travaillé jusqu’à maintenant, admet le directeur photo québécois qui a déjà collaboré avec Denis Villeneuve (pour Enemy) et François Girard (Hochelaga, terre des âmes).

«C’était comme un marathon parce qu’on a tourné les deux films en même temps. Il fallait conserver notre énergie pour les 150 jours de tournage. Je suis très content du résultat. Martin Bourboulon voulait rafraîchir l’œuvre de Dumas en donnant au film des allures de western et en tournant les scènes de combat de façon plus réaliste. Je trouve que c’est très réussi.»

Succès fulgurant

Le roman Les Trois Mousquetaires a déjà porté maintes fois à l’écran, notamment dans un film de Disney sorti en 1993. Dans cette nouvelle adaptation, c’est l’acteur français François Civil qui a prêté ses traits au personnage de D’Artagnan. Vincent Cassel, Pio Marmaï et Romain Duris complètent le quatuor de mousquetaires tandis qu’Eva Green se glisse dans la peau de la diabolique Milady.

Présent à Paris au moment de la sortie du film, il y a trois semaines, Nicolas Bolduc a pu constater à quel point le roman d’Alexandre Dumas, publié en 1844, continue de marquer l’imaginaire du public français. Le long métrage connaît d’ailleurs un succès fulgurant au box-office, ayant enregistré plus de 2,3 millions d’entrées depuis sa sortie en salle, le 7 avril dernier.

«Quelques jours après la sortie du film, je me promenais à vélo à Paris, et pendant que j’étais arrêté à un feu rouge, j’ai vu un papa avec son fils en train de faire semblant de se battre à l’épée en parlant de D’Artagnan, relate Nicolas Bolduc. J’ai trouvé ça super touchant. Ce qui est formidable avec Les Trois Mousquetaires, c’est que ça rejoint toutes les générations!»

Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan prend l’affiche vendredi au Québec.