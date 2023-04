Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 27 avril qui en valent le détour.

Tennis : Rebecca Marino c. Elise Mertens

Rebecca Marino est encore prête à faire tourner des têtes sur le circuit de la WTA, comme elle l’a fait plus tôt cette saison à Doha. N’ayant cette fois pas à passer par les qualifications dans ce tournoi important à Madrid, la Canadienne a vaincu l’une de ses bêtes noires, la Chinoise Zhu Lin, au premier tour. Un bon défi se présente devant elle à la ronde suivante avec la 29e joueuse mondiale, Elise Mertens. La Belge a été en mesure de faire de longs parcours en 2023, mais a plié bagage dès son premier affrontement à Bogota au début du mois d’avril, malgré son statut de favorite. Marino, 79e raquette internationale, pourrait profiter d’une Mertens ébranlée.

Prédiction : Victoire de Rebecca Marino – 3,05

Hockey : Rangers de New York c. Devils du New Jersey

Dans cette lutte sans merci entre deux grands rivaux, l’avantage de la glace n’a pas souri à l’une ou l’autre des équipes. Les Rangers ont gagné deux fois au Prudential Center tandis que les Devils ont triomphé dans les deux rencontres au Madison Square Garden. Avec le cinquième match prévu au New Jersey, l’équipe avec le momentum pourrait l’emporter de nouveau. Les favoris locaux sont véritablement entrés en mode «séries» après avoir accordé 10 buts à la maison. Il faudra seulement laisser les émotions de côté pour ne pas perdre la concentration.

Prédiction : Victoire des Devils du New Jersey – 1,83

Basketball : Celtics de Boston c. Hawks d’Atlanta

Trae Young a offert un sursis à son équipe en y allant d’une performance exceptionnelle, mardi. Le meneur des Hawks a amassé 38 points et réussi un lancer du centre-ville avec deux secondes à faire au temps régulier pour permettre à Atlanta de l’emporter 119 à 117 et faire 3-2 dans la série, à Boston. Or, reproduire ce genre de moment sera très difficile pour les Hawks, qui ne sont pas au niveau des puissants Celtics. Les Bostonnais avaient d’ailleurs remporté le deuxième duel au Philips Arena grâce au duo Jaylen Brown/Jayson Tatum. On sent l’énergie du désespoir du côté d’Atlanta et de Young, qui a connu trois matchs de suite de plus de 30 points.

Prédiction : Victoire des Celtics de Boston – 1,37