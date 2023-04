Premier meurtre à Québec: plus de ressources demandées à Lauberivière

L’annonce de l’homme assassiné à la Marina de Saint-Roch a créé une «onde de choc» au refuge pour sans-abri Lauberivière, où l’on demande plus de ressources pour éviter qu’une situation similaire ne se reproduise.

• À lire aussi: Premier meurtre de l’année à Québec: deux suspects arrêtés à Longueuil

• À lire aussi: Itinérant assassiné à la marina de Saint-Roch: «Ça aurait pu être nous», disent des proches de la victime

«En 25 ans de service, je n’ai jamais vu ça, qu’on agresse violemment une personne en situation d’itinérance de cette façon-là. On ressent beaucoup de colère», soupire le directeur général de l’organisme, Éric Boulay.

Jeremy Bernier

Client régulier de Lauberivière, le quinquagénaire qui a été victime de meurtre samedi dernier était bien connu des différentes ressources en itinérance, contrairement aux deux suspects arrêtés qui n’étaient pas sans-abris.

Pour M. Boulay, il s’agit d’un geste «gratuit» porté contre une personne déjà vulnérable. La crainte est palpable chez les usagers de l’organisme depuis le drame, affirme-t-il.

«J’étais sur place en fin de semaine pour supporter les travailleurs et les usagers, c’est une onde de choc qui nous a frappés», lance M. Boulay.

Des besoins criants

S’il est soulagé que les présumés responsables du meurtre aient été mis hors d’état de nuire, celui qui est à la barre de l’organisme depuis 2011 ne peut s’empêcher de penser que la situation aurait pu être évitée avec plus de ressources.

«Si on avait plus de moyens, il y aurait moins de gens à la rue. Il y aurait moins de risque que ça arrive. Ça fait longtemps qu’on le dit», déplore M. Boulay, disant ressentir un sentiment amer à ce sujet.

Bien conscient que ses propos ne ramèneront pas l’homme, le directeur général de Lauberivière espère au moins que cette tragédie ouvrira les yeux des différents paliers de gouvernements.

Marcel Tremblay/Agence QMI

«L’itinérance augmente de 7% à 15% par année. En six ans, il y a eu une augmentation de 75% des couchés au centre. On aimerait mieux encadrer ces gens-là», soutient-il, soulignant que l’organisme accueille entre 300 et 500 usagers quotidiennement.

Rappelons que la victime, Gilles Gosselin, a été retrouvée sur le sol de la Marina de Saint-Roch – où elle dormait régulièrement – lorsque l’attaque est survenue samedi dernier.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI