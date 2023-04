Qu'est-ce que «la prof à boutte» faisait là?

S’il y a une chose que l’histoire de la « prof à boutte » de Sainte-Marthe-sur-le-Lac révélée par QUB radio a prouvée, c’est que...

C’est bien beau, construire de magnifiques lab-écoles équipés de cafétérias high tech.

C’est bien beau, concevoir de nouvelles façons d’apprendre à lire et à écrire.

C’est bien beau, importer des réformes de Suisse.

C’est bien beau, installer des écrans géants et permettre à des élèves qui ont de la difficulté à ouvrir un dictionnaire d’utiliser l’intelligence artificielle.

C’est bien beau, la technologie, la pédagogie, la philosophie.

Mais l’éducation, c’est d’abord et avant tout un prof devant une classe.

Si le prof est bon, les élèves vont s’en sortir même si leur école ressemble à un réacteur nucléaire.

Mais si le prof est mauvais, fatigué ou au bout du rouleau, rien, pas même l’ordinateur de 2001 : l’Odyssée de l’espace, ne va les aider.

L’ÉDUCATION N’EST PAS UNE SCIENCE !

Il y a quelques années, le réalisateur du documentaire écologique de l’ancien vice-président américain Al Gore (An Inconvénient Truth, qui avait été salué par les critiques du monde entier et avait remporté un Oscar) a produit un long métrage documentaire sur l’éducation : Waiting for Superman.

Il a consulté des dizaines de spécialistes pour savoir ce qu’il fallait faire pour améliorer le système d’éducation aux États-Unis.

Sa conclusion ? Les directeurs d’école devraient avoir le pouvoir de congédier les profs incompétents, ceux et celles qui ont peut-être déjà eu la flamme à leurs débuts, mais qui l’ont perdue.

Point final.

Pas besoin de chercher midi à quatorze heures.

Pourquoi ?

Parce que l’éducation, ce n’est pas du béton, ce n’est pas de la brique, ce n’est pas un logiciel, ce n’est pas un écran, ce n’est pas un programme, ce n’est pas un organigramme, ce n’est pas un ministère et ce n’est pas une réforme.

C’est un prof devant une classe.

Lâchez-nous avec les « sciences de l’éducation » !

L’éducation n’est pas une science : c’est un art.

Et comme c’est le cas avec l’art, tu l’as ou tu l’as pas.

La prof de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, elle, ne l’avait visiblement pas.

Ou si elle l’a déjà eu, elle l’a perdu depuis longtemps.

Résultat : elle n’aurait jamais dû se retrouver dans une classe devant des élèves. Jamais.

SEUL SUR LES PLANCHES

Ce qui nous amène à la question quiz de la semaine : laisserait-on un comédien incapable de se souvenir de son texte — ou souffrant d’une maladie mentale le poussant à injurier les spectateurs — jouer le rôle principal d’une pièce ?

Non. On le remplacerait au plus sacrant.

Qu’est-ce que cette prof faisait dans une classe alors ?

Et ne me dites pas que le directeur d’école ou ses collègues ne savaient pas ce qu’elle faisait !

C’est comme me dire que la CAQ a tiré la plogue sur le troisième lien à cause du télétravail !

Les murs des écoles sont plus minces que ceux du Motel Bon Repos !

Le spectacle de Guy Nantel repose sur les épaules d’une seule et unique personne : Guy Nantel.

Si son show est bon, c’est grâce à lui. S’il est mauvais, c’est à cause de lui.

Idem pour l’éducation.