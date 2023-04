Réforme de l’assurance-emploi: on en a assez d’attendre!

Le dernier budget fédéral suscite stupéfaction et indignation. À juste raison : malgré les multiples promesses et déclarations de ce gouvernement et de la ministre de l’Emploi au cours de la dernière année, aucune mention n’est faite d’une quelconque intention de réformer le programme d’assurance-emploi.

La ministre, encore une fois, utilise le prétexte du contexte économique pour repousser la réforme aux calendes grecques. Combien de temps les travailleurs devront-ils encore attendre?

Car disons-le, le contexte économique a le dos large!

Abandon

En septembre 2022, la ministre prétextait un contexte économique favorable pour reporter la réforme; le taux de chômage était bas et les emplois nombreux. Donc, pas besoin de réformer. Or, le Bloc Québécois a répété à plusieurs reprises que c’est justement le bon moment, lorsque le nombre de demandeurs inscrits est au plus bas, qu’il faut réformer le programme, et qu’il ne fallait pas attendre une récession pour agir. Nous avons été ignorés.

Voilà maintenant que la ministre prétexte le contexte économique défavorable et la possibilité de récession pour repousser la réforme! Quelle pirouette! Or, la possibilité de récession devrait justement être un incitatif à réformer au plus vite.

Le régime, nous le savons depuis des années, laisse de côté près de 60% des travailleurs qui y cotisent. En repoussant la réforme, ce sont toutes ces personnes sans protection que le gouvernement décide d’abandonner à leur sort, et c’est inacceptable.

Lacunes

Qui plus est, la ministre gagnerait à réécouter ses propres interventions. En mars 2022, elle déclarait que la pandémie a exposé d’importantes disparités dans notre système d’assurance-emploi et c’est pourquoi il fallait le réformer.

En juin 2022, à la Chambre des communes, elle indiquait que le programme n’avait pas suivi l’évolution du monde du travail, qu’il devait être mieux adapté, plus accessible et qu’il fallait rectifier la situation des cotisants qui ne sont pas encore inscrits. Toutes ces lacunes du régime sont encore d’une cruelle actualité, et seront encore une fois exacerbées si la situation économique se détériore à nouveau. D’où l’importance de réformer le programme dès maintenant et de ne pas attendre la prochaine tempête.

Le gouvernement promet une réforme depuis 2015. Il l’a réitéré en 2019, en 2021, et la lettre de mandat de la ministre lui indiquait de l’amorcer à l’été 2022. Près d’un an plus tard, nous en avons assez d’attendre.

Plus que jamais, le programme est inadapté à la réalité du monde du travail et laisse tomber trop de travailleurs, comme ceux de l’industrie saisonnière. Je demande donc que le gouvernement arrête de repousser l’échéancier, et qu’il s’engage à déposer son projet de réforme avant l’été 2023. Il doit faire preuve de volonté politique et savoir qu’il trouvera en nous des alliés constructifs.

Louise Chabot, Députée de Thérèse-De Blainville Porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Emploi et de Travail